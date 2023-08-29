Посылку с муравьями под видом сладостей пытались провезти через аэропорт Алматы  

Насекомые входят в перечень товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию ЕАЭС

Фото: ДГД Алматы

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Алматы. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Международном аэропорту Алматы пресечен незаконный ввоз посылки с муравьями, сообщили в департаменте государственных доходов по городу Алматы.





В Международном аэропорту Алматы при осуществлении таможенного контроля в посылке из Италии в коробке вместо кондитерских изделий были обнаружены 7 пробирок и 22 пластиковых контейнера с живыми насекомыми, предположительно, муравьями, рассказали в ДГД.





ДГД Алматы





Как пояснили в ведомстве, согласно решению коллегии Евразийской экономической комиссии дикие живые насекомые по коду ТН ВЭД, относящиеся к группе 01, входят в перечень товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза.





ДГД Алматы





Таким образом, пресечена попытка незаконного ввоза на территорию Республики Казахстан живых насекомых без разрешительных документов. Материалы по данному факту направлены в уполномоченный государственный орган для принятия процессуального решения", - добавили в департаменте.