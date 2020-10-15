Нур-Султан. 14 октября. Kazakhstan Today - Прибывших в Нур-Султан 118 авиапассажиров отправили на стационарный карантин, передает Kazakhstan Today.

Сегодня ночью в аэропорт Нур-Султана приземлились 4 самолета, рейсы осуществляли авиакомпании Turkish Airlines, Air Astana и Flydubai, всего прилетели 569 человек.

У 118 пассажиров отсутствовали ПЦР-тесты, их отправили на стационарный карантин. После сдачи ПЦР-тестов их отпустят домой, при наличии положительного результата отправят в инфекционный стационар. Пассажиров с повышенной температурой нет", - сообщили в столичном аэропорту.

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