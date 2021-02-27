Призыв военнослужащих срочной службы начнется 1 марта

Нур-Султан. 26 февраля. Kazakhstan Today - Более 13,5 тыс. военнослужащих срочной службы в возрасте от 18 до 27 лет пополнят ряды Вооруженных сил, других войск и воинских формирований РК во время весеннего призыва, который начнется 1 марта, передает Kazakhstan Today.

Указ о начале призывной кампании 5 февраля текущего года подписал президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. Завершить призыв оборонное ведомство намерено первого июля текущего года.

Как сообщил на брифинге в СЦК начальник департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба Вооруженных сил РК полковник Сакен Жусупов, в этом году будет применен новый способ оповещения граждан, подлежащих призыву. Для снижения контактов в условиях пандемии служба сервиса 1414 Министерства цифрового развития и аэрокосмической промышленности в пилотном режиме проведет рассылку SMS-сообщений.

Жусупов также рассказал о профилактических мерах, связанных с опасностью распространения коронавирусной инфекции. По его словам, ПЦР-исследование призывников будет проводиться дважды: на сборных пунктах при призыве и по прибытии в воинские части. Вакцинация новобранцев будет организована в местах прохождения службы.

Начальник департамента организационно-мобилизационной работы напомнил, что воинская служба - это конституционная обязанность каждого молодого человека, а уклонение от ее прохождения предусматривает уголовную и административную ответственность.

Не пытайтесь решать вопросы предоставления отсрочки или освобождения от призыва с помощью людей, которые обещают оказать содействие за деньги. Это мошенники, которые, пользуясь неосведомленностью населения, берутся за дело, если призывнику и так положено предоставить отсрочку", - сказал Жусупов.

В случае вымогательства, затягивания решения возникших вопросов полковник Сакен Жусупов рекомендовал обращаться в проектные офисы "Карулы Куштер - адалдык аланы". Он заявил, что все процедуры, связанные с призывом, будут организованы в максимально открытом формате с предоставлением возможности консультирования. Для этого в местных органах военного управления созданы электронные почтовые ящики и официальные аккаунты в социальных сетях.

Разъяснения о порядке призыва на воинскую службу можно получить, обратившись в Сall-центр Министерства обороны по телефонам: 8 (7172) 72 10 83, 72 16 06, 72 13 89; 72 13 82.

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