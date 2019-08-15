Профильная лагерная смена "Русское лето" стартовала в Алматы

Алматы. 14 августа. Kazakhstan Today - Профильная лагерная смена "Русское лето" стартовала 12 августа 2019 года в Алматы, передает корреспондент Kazakhstan Today.





Из Дома дружбы в молодежный лагерь отдыха "Юный домостроитель" отправились юные жители Южного Казахстана, для которых Россия, ее культура и история представляют особый интерес. Впереди у ребят из Алматы и Алматинской области, Талдыкоргана, Тараза, Шымкента и Кызылорды две недели отдыха в горах, который будет сочетаться с викторинами, квестами, встречами с интересными людьми и походами.





В этом году к участникам программы присоединились их сверстники из Арыси, для которых программа будет полна новых открытий, так как для многих из них это станет первым знакомством с Алматы. Ожидают участников смены и интересные экскурсии по Южной столице, во время которых они узнают много нового об истории Верного, столицы Семиреченского края, и Алма-Аты, столицы советского Казахстана. Особое место в программе займут мероприятия, посвященные Году театра в Российской Федерации и Году молодежи в Республике Казахстан.

На традиционной линейке, которая состоялась в Доме дружбы в Алматы, к участникам "Русского лета" с напутственными словами обратилась консул Генерального консульства Российской Федерации в Алматы Ирина Переверзева, которая поздравила ребят с началом их "русского лета". Председатель Странового совета российских соотечественников Всеволод Лукашёв отметил важность проведения профильной смены, посвященной культуре и истории России, во время которой для ребят становится ближе родная земля их предков.

Русское лето-2019" стало семнадцатой по счету профильной летней лагерной сменой для детей и подростков Южного Казахстана, организованной Страновым советом российских соотечественников Республики Казахстан при содействии Генерального консульства Российской Федерации в Алматы и представительства Россотрудничества в Республике Казахстан.

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