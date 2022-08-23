Прокуратура выявила нарушения в строительстве крупного жилого комплекса в Алматы

АЛМАТЫ. 22 АВГУСТА - Прокуратурой города Алматы установлены нарушения архитектурных норм при строительстве крупного жилого комплекса, расположенного на улице Сатпаева, 26/4, Бостандыкского района (застройщик ТОО "Bi-RealtyAlmaty"), передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как установили в городской прокуратуре, в эскизном проекте превышены нормы по допустимым параметрам плотности населения и застройки, не дана должная оценка возможного возникновения нагрузки на социальные объекты и объекты образования, что приведет к дефициту детских садов и общеобразовательных школ.
18 августа 2022 года решением суда в полном объеме удовлетворено исковое заявление прокуратуры Бостандыкского района о признании действий уполномоченного органа по согласованию эскизного проекта незаконным (решение не вступило в законную силу)", - говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время предварительные строительные работы на данном участке приостановлены до полного устранения нарушений.
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