Проверку готовности системы оповещения проведут завтра в Алматы

Алматы. 24 февраля. Kazakhstan Today - Завтра в Алматы прозвучат сирены - департамент по ЧС проведет проверку готовности системы оповещения, передает Kazakhstan Today.

25 февраля, в 12.55, ДЧС Алматы проведет плановую техническую проверку готовности системы оповещения населения.

Учебная проверка предусматривает подачу единого сигнала оповещения "Внимание всем!" посредством включения электросирен, а также автоматического перехвата каналов телевидения и радио с одновременным информированием населения о проведении проверки готовности системы оповещения", - сообщили в пресс-службе ДЧС.

Жителей и гостей Алматы просят сохранять спокойствие.

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