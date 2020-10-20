"Проявили единство": Байбек об итогах акции Birgemiz

Нур-Султан. 19 октября. Kazakhstan Today - Более 100 тысяч наиболее нуждающихся семей во всех регионах Казахстана получили по 50 тысяч тенге в рамках пятой волны выплат общественного фонда Birgemiz, передает Kazakhstan Today.

Дорогие друзья! По поручению Елбасы, Лидера партии Nur Otan Нурсултана Назарбаева общественным фондом Birgemiz завершена 5-я волна выплат. По 50 тыс. тенге получили еще более 100 тысяч наиболее нуждающихся семей во всех регионах страны. Таким образом, всего прямой финансовой поддержкой охвачено более 650 тыс. семей или 2,2 млн казахстанцев", - сообщил первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек на своей странице в Фейсбуке.

По его информации, за счет средств фонда также поддержано более 2 тыс. медицинских работников, построено 20 новых домов для пострадавших от подтопления жителей Махтаарала.

В целом в рамках акции #BizBirgemiz почти 320 тыс. семей были обеспечены продуктовыми корзинами и товарами первой необходимости. 100 тыс. семей из наиболее незащищенных слоев населения бесплатно передано 5 млн масок.

Еще раз хочу поблагодарить всех спонсоров и меценатов, собравших в фонд по инициативе Елбасы порядка 34 млрд тенге. Приняв участие в этом благородном деле по поддержке нуждающихся в непростой период борьбы с коронавирусом, наша страна и наш народ показали пример стойкости и единства духа", - написал Бауыржан Байбек.

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