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Рассылка от Нацбанка исключена: казахстанцев призывают игнорировать письма и звонки мошенников

03.12.2020 12475
Рассылка от Нацбанка исключена: казахстанцев призывают игнорировать письма и звонки мошенников
Нур-Султан. 3 декабря. Kazakhstan Today - Национальный банк РК предупредил казахстанцев о мошеннических письмах, передает Kazakhstan Today.
 
Национальный банк Казахстана призывает казахстанцев игнорировать электронные письма и анонимные телефонные звонки с просьбой отправки денежных средств. 
 

Сообщения о неожиданной возможности получения денег, содержащие реквизиты неизвестных банковских счетов, в большинстве случаев указывают на мошеннические действия. В действительности рассылка подобных писем физическим лицам от Национального банка исключена. Центральные банки не обслуживают счета физических лиц, не проводят денежных расчетов и сделок: банковские счета в Национальном банке Казахстана могут быть открыты исключительно для учета операций НБК, банков второго уровня и ограниченного числа юридических лиц. Наряду с этим информируем, что Национальный банк Казахстана не осуществляет инкассацию (в том числе доставку, перевозку) банкнот, монет и ценностей физических лиц", - сообщили в пресс-службе банка.

 
В случае получения подозрительных писем с просьбой отправки денежных средств от Национального банка Казахстана гражданам рекомендуют обращаться в правоохранительные органы.
 
Для получения консультации также можно обратиться в контакт-центр Национального банка по короткому номеру 1477 (звонок с мобильного и городского телефона - бесплатный).
 

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