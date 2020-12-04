Рассылка от Нацбанка исключена: казахстанцев призывают игнорировать письма и звонки мошенников

Нур-Султан. 3 декабря. Kazakhstan Today - Национальный банк РК предупредил казахстанцев о мошеннических письмах, передает Kazakhstan Today.

Национальный банк Казахстана призывает казахстанцев игнорировать электронные письма и анонимные телефонные звонки с просьбой отправки денежных средств.

Сообщения о неожиданной возможности получения денег, содержащие реквизиты неизвестных банковских счетов, в большинстве случаев указывают на мошеннические действия. В действительности рассылка подобных писем физическим лицам от Национального банка исключена. Центральные банки не обслуживают счета физических лиц, не проводят денежных расчетов и сделок: банковские счета в Национальном банке Казахстана могут быть открыты исключительно для учета операций НБК, банков второго уровня и ограниченного числа юридических лиц. Наряду с этим информируем, что Национальный банк Казахстана не осуществляет инкассацию (в том числе доставку, перевозку) банкнот, монет и ценностей физических лиц", - сообщили в пресс-службе банка.

В случае получения подозрительных писем с просьбой отправки денежных средств от Национального банка Казахстана гражданам рекомендуют обращаться в правоохранительные органы.

Для получения консультации также можно обратиться в контакт-центр Национального банка по короткому номеру 1477 (звонок с мобильного и городского телефона - бесплатный).

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