Разрешения на выезд на дачные участки не выдаются через портал open.almaty.kz

Нур-Султан. 27 апреля. Kazakhstan Today - Телеграм-канал StopCovAlmaty опроверг информацию о выдаче разрешений на выезд на дачные участки через портал open.almaty.kz.

Распространяемая посредством WhatsApp информация касательно подачи заявок для получения разрешения на выезд на дачные участки через портал open.almaty.kz не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за распространение недостоверной информации предусмотрена уголовная ответственность.

Алгоритм разрешения на выезд на дачные участки в настоящий момент разрабатывается. Следите за новостями через официальные источники", - рекомендует информационный канал.

Напомним, решением Госкомиссии дачникам столицы с 27 апреля разрешается ездить на садовые участки, расположенные в пределах карантинной зоны.

Дачникам разрешается проводить работы по посадке семян и рассады на огороде - запрещается звать гостей/соседей и организовывать пикники на природе либо же на территории дачи. Необходимо соблюдать строгие меры предосторожности и носить средства защиты", - уточнили в акимате столицы .

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства