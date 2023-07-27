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Ремонт по южной стороне проспекта Аль-Фараби в Алматы близится к завершению
Алматы. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Дорожные работы в Алматы по проспекту Аль-Фараби идут согласно графику и будут завершены до начала учебного года. В настоящее время завершены работы по укладке полимерного асфальтобетонного покрытия по проезжей части на южной стороне проспекта от улицы Торайгырова до проспекта Достык - движение открыто, сообщает пресс-служба акимата города.
Следующий этап - проведение дорожных работ по разворотному съезду проспекта Аль-Фараби на пересечении с проспектом Назарбаева.
Для обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности при проведении среднего ремонта по проспекту Аль-Фараби на пересечении с проспектом Назарбаева с 23.00 19 июля до 7.00 21 июля будут проводиться работы по укладке полимерного асфальтобетонного покрытия с полным перекрытием движения по разворотному съезду проспекта Аль-Фараби при движении в западном направлении (с бульвара Мендикулова в сторону проспекта Назарбаева), съезду с проспекта Назарбаева на проспект Аль-Фараби в восточном направлении, повороту налево с проспекта Назарбаева на проспект Аль-Фараби (в западном направлении) и по улице Западный Желтоксан от проспекта Аль-Фараби в северном направлении.
Объезд закрытых участков будет организован по бульвару Мендикулова, улице Сатпаева, улице Западный Желтоксан, проспекту Сейфуллина, улице Жолдасбекова с установкой соответствующей схемы объезда.
Движение транспорта по проспекту Назарбаева и по съезду с проспекта Аль-Фараби в восточном направлении на проспект Назарбаева в период перекрытия будет осуществляться в штатном режиме.
Напомним, в социальных сетях алматинцы пытаются привлечь внимание местных властей к реальным проблемам на дорогах.
в июле в Алматы активно проводят ремонтные работы, при этом движение ограничено на основных проспектах.
В середине июня состоялось долгожданное открытие Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги, вопреки всем ожиданиям новая дорога еще не решила проблему загруженных улиц города.
Опрос КТ: 65,45% казахстанцев считают, что БАКАД необходимо дорабатывать, так как трансграничные и логистические проблемы все еще не решены. 12,73% считают, что БАКАД кардинально изменил ситуацию и решил вопросы межгосударственных торговых и местных транзитных путей. 12,73% опрошенных уверены, что с момента открытия дороги ничего не изменилось.
Аким Алматы Ерболат Досаев извинялся перед жителями города, назвав ситуацию "неизбежной". По оценке специалистов, если бы в этом году дороги не сделали, последствия зимнего периода были бы плачевными: проезжая часть превратилась бы в сплошные ямы. Из-за крошения покрытия и множественных трещин частичный ремонт был невозможен, только полноценная реконструкция.
Ранее сообщалось, что горожане выражают возмущение подходом к ремонту улиц. Жители Алматы вынуждены передвигаться по мегаполису пешком. Люди жалуются, что масштабные дорожно-ремонтные работы начали повсеместно без учета трафика миллионника.
В рейтинге стран с наихудшим транспортным трафиком Казахстан занял 47-е место из 84. Индекс РК составил 131,8. Индекс транспортного трафика оценивает несовершенство дорожного движения в стране и учитывает такие факторы, как время пути, неудовлетворенность временем, проведенным в пробках, выбросы CO2 и общую неэффективность дорожной системы. Он дает представление об общих условиях дорожного движения в городе.
Согласно данным рейтинга, среднее время, потраченное на поездку на работу, в РК составляет 34,5 минуты в одну сторону. Индекс неудовлетворенности населения временем, проведенным в пробках, составил 486,6. Индекс предполагает, что степень этой неудовлетворенности увеличивается экспоненциально с каждой минутой, после того как время в пути в одну сторону превышает 25 минут.
Индекс неэффективности составил 144,3. Высокая неэффективность обычно вызвана тем, что люди ездят на автомобиле, а не на общественном транспорте и проводят много времени в пути.
Онлайн-карты показывают десятибалльные пробки на дорогах города.