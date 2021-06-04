Роскосмос установил охрану корабля "Буран"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 3 ИЮНЯ - Роскосмос взял космический корабль "Буран" на объекте космодрома Байконур под круглосуточную охрану. Об этом сообщил в четверг журналистам глава госкорпорации Дмитрий Рогозин на ПМЭФ-2021, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ранее один из пользователей социальной сети Instagram выложил фотографии, на которых видно разрисованный "Буран". На космический челнок были нанесены граффити. Позже Роскосмос подтвердил, что группа неизвестных проникла на объект космодрома Байконур, где находится вторая летная машина "Буран" и макет корабля-ракетоплана, и сообщил, что надписи уже закрасили, пишет ТАСС

Мы выставили там круглосуточную охрану. Думаю, таких инцидентов не произойдет", - сказал Рогозин.

Как сообщил глава Роскосмоса, недостроенный космический корабль и его макет "в свое время каким-то образом оказались в руках частного гражданина Казахстана". По данному факту ведется расследование.

Рогозин заявил, что ведется судебный процесс между Казахстаном и этим частным лицом, он займет около трех месяцев. После этого будет решаться дальнейшая судьба "Бурана".

Буран" - советский многоразовый космический корабль. 15 ноября 1988 года он был запущен с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя "Энергия", совершил два витка вокруг Земли и выполнил посадку на территории космодрома. Полет проходил без экипажа, его длительность составила 205 минут. Образец, который побывал в космосе, был уничтожен из-за обрушения крыши монтажно-испытательного корпуса на Байконуре в 2002 году.









17 ноября 2020 года гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил журналистам, что второй летный образец советского космического челнока "Буран", его макет и ракета "Энергия" могут быть переданы в государственный или частный музей, если Роскосмос найдет их владельца и договорится с ним





Позже Даурен Муса на своей странице в Твиттере проинформировал, что "Буран" и его макет принадлежат "Ракетно-космической компании "Байконур". По его словам, компания приложила много усилий для того, чтобы предприятие и "Бураны" остались целыми. В свою очередь, Рогозин выразил тревогу из-за условий хранения второго летного образца космического челнока "Буран" и его макета, предложив владельцу обсудить дальнейшую судьбу кораблей с представителями Роскосмоса.

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