Рыба в затопленном Махтааральском районе признана непригодной в пищу

Туркестан. 19 мая. Kazakhstan Today - Рыба в сточных водах, выплывшая из Сардобинского водохранилища на территорию Махтааральского района, непригодна для употребления, передает Kazakhstan Today.

При исследовании внутренних органов рыбы, пойманной в затопленных районах, обнаружено несколько видов бактерий", - сообщили в Региональной службе коммуникаций Туркестанской области.

12 мая мы отправили четыре рыбы в Республиканскую ветеринарную лабораторию для определения пригодности рыбы в затопленных районах. Сегодня мы получили результаты экспертизы. Исходя из полученных данных, мы предупреждаем всех: не ловить рыбу в затопленных районах. В то же время будем следить за фактами рыболовства, которых не должно быть", - сказал начальник управления рыбного хозяйства Туркестанской областной территориальной инспекции по лесному хозяйству и животному миру Шакен Боранбай.

В связи с этим Туркестанская областная территориальная инспекция приступила к уничтожению рыбы в сточных водах. Кроме того, среди населения продолжается пропагандистская работа по запрещению отлова рыбы в сточных водах и употребления ее в пищу.

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