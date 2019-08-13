Саперы приступили к зачистке склада в Арыси

Арысь. 12 июля. Kazakhstan Today - Инженерно-саперные подразделения завершили очистку внешней территории в Арыси и приступили к зачистке территории склада, передает Kazakhstan Today.

Следует отметить, что в Арыси продолжают работу военнослужащие сводного отряда по ликвидации последствий ЧС. На поиск, обнаружение и уничтожение фрагментов боеприпасов были брошены инженерно-саперные группы. За весь период ими обнаружено свыше 150 тыс. фрагментов. На сегодняшний день саперами полностью очищена территория в 1250,7 квадратного километра, что сопоставимо с площадью двух Сингапуров", - сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

В ведомстве уточнили, что с местным населением работает мобильная группа, выезжающая на места обнаружения фрагментов.

Также продолжаются работы по восстановлению военного городка . В ходе еженедельной поездки глава Минобороны проверил ремонтные работы в городке. Он отметил, что качественная очистка склада, а также обеспечение безопасности местного населения являются задачами первостепенной важности.

Со своей стороны, Министерство обороны еще раз напоминает жителям Арыси, что в случае обнаружения фрагментов боеприпасов или подозрительных предметов необходимо сообщать в мобильную группу саперов и не предпринимать никаких самостоятельных действий.

Напомним, 24 июня в Арыси произошел взрыв и пожар на территории хранилищ боеприпасов . Была срочно проведена эвакуация всех жителей города. Сейчас арысцы вернулись в свои дома, город восстанавливается. В результате происшествия погибли три человека: двое военнослужащих контрактной службы, а также мужчина, в машину которого попал снаряд.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства