Астана. 20 апреля. Kazakhstan Today - Сегодня во время пленарного заседания в сенате парламента депутат палаты Марат Тагимов обратился к премьер-министру страны Бакытжану Сагинтаеву с запросом по поводу наводнения, которое в настоящее время наблюдается во многих регионах Казахстана.

"Согласно официальным данным, в центральной и северной частях нашей республики с 11 апреля сохраняется паводковая ситуация. В некоторых районах Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей существует угроза разрушения талой водой дорог и населенных пунктов. Наши соотечественники лишаются жилья и всего имущества, более 5 тысяч домашних хозяйств находятся на грани разрушения. В такой ситуации находятся тысячи людей. Местные исполнительные органы и компетентные органы с начала года просят большие средства на противопаводковые мероприятия. Однако ежегодно данная ситуация повторяется, и для нас наводнения стали привычной чрезвычайной ситуацией, как бы парадоксально это ни было. Такая чрезвычайная ситуация сложилась во многих регионах. В Акмолинской области, в Атбасарском районе и городе Атбасаре, затоплены 454 дома, эвакуировано 1379 человек, в СКО более 400 домов находятся под угрозой затопления, в Актюбинской области 500 домов остались под водой. А компетентные органы говорят, что сейчас из-за того, что водохранилища наполняются талой водой, идет сброс воды, они ничего не могут сделать. Почему складывается такая ситуация? Возникает вопрос, почему ответственные сотрудники компетентных органов не выполняют свои профессиональные обязанности на должном уровне, свою низкую профессиональную компетентность прикрывают природным катаклизмом? До каких пор это будет продолжаться?" - сказал депутат сената.

Между тем он отметил, что сегодня Комитет по чрезвычайным ситуациям делает все возможное для спасения людей.

"Однако кто восполнит ущерб, который причинен миллионам людей? До каких пор такая ситуация будет продолжаться? Какие мероприятия проводятся со стороны правительства, чтобы помочь людям, которые попали в такую сложную ситуацию? Какие меры принимает правительство, чтобы подобная ситуация больше не повторялась?" - резюмировал депутат.

Под запросом также подписались сенаторы Сагиндиков, Акимов, Бектурганов, Ергалиев, Ким, Кубенов, Кылышбаев, Нургалиев, Кузеков, Ершов и Билялов.

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