Штормовое предупреждение объявили в четырех областях

АСТАНА. 6 ОКТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 7 октября на западе Акмолинской области во второй половине дня ожидается гроза. Ветер юго-западный, во второй половине дня на северо-западе области порывы 15-20 метров в секунду.

7 октября утром и днем на западе, севере Костанайской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, на западе, севере области порывы 15-20 метров в секунду.

Днем 7 октября на севере, западе Северо-Казахстанской области ожидается ветер южный, юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

Днем 7 октября в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, 7-9 октября на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду. Ночью 7 октября в горных районах ожидаются заморозки 1 градус.