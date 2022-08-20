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Штормовое предупреждение объявили в четырнадцати областях

19.08.2022, 21:21 12131
Штормовое предупреждение объявили в четырнадцати областях
НУР-СУЛТАН. 19 АВГУСТА - Непогода ждет жителей Шымкента, Абайской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Кызылординской, Актюбинской, Северо-Казахстанской, Жетысуской, Павлодарской, Костанайской и Карагандинской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 20 августа в Бескарагайском районе Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
20 августа на западе, юге Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, восточный, порывы 17-22 метра в секунду.
 
20 августа в горных районах Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, мокрый снег). Ночью на северо-востоке, востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.
 
20 августа днем в горных районах Алматинской области ожидается град. Ветер северо-западный, северо-восточный, днем на севере, юге и в горных районах области 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду. 
 
Днем 20 августа на западе, юге, востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный на западе, юге, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. Днем на большей части области сохранится сильная жара 40 градусов. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. 
 
20 августа в Западно-Казахстанской области ветер восточный, юго-восточный, днем на западе, юге области порывы 15-20 метров в секунду.
 
20 августа на севере, западе области, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
В Шымкенте 20 августа ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 метров в секунду. 
 
20 августа в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный в центре области 15-20 метров в секунду, днем порывы 23 метра в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
20 августа на востоке, юге Актюбинской области ожидается ветер северо-восточный, северный порывы 15 метров в секунду. Ночью на севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.
 
20 августа ночью и утром на севере, западе Северо-Казахстанской области ожидается туман.
 
20 августа на востоке Жетысуской области ожидается ветер северо-восточный 18-23 метра в секунду, ночью порывы 28 метров в секунду.
 
20 августа ночью на севере, западе Павлодарской области ожидается туман, на юге области на поверхности почвы заморозки 1 градус.
 
Утром и днем 20 августа на севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, западе области туман. Ветер северо-западный, северный днем на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью 20-21 августа в северной половине Карагандинской области на поверхности почвы сохраняются заморозки 2 градуса.
 
Ранее синоптики рассказали о погоде в Казахстане на 20-22 августа.
 

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Мирный митинг против точечной застройки состоится в Нур-Султане

19.08.2022, 15:13 16841
НУР-СУЛТАН. 19 АВГУСТА - Санкционированный митинг "Астана - комфортный город для детей", посвященный проблемам точечной застройки, пройдет 20 августа в Нур-Султане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Люди устали от незаконной застройки многоэтажками - "человейниками", катастрофически не хватает школ, детских садов и поликлиник, спортивных секций. Школы переполнены, дети учатся в 3 смены в классах по 40 человек. Хаотичная точечная застройка превратилась в городскую боль каждого жителя столицы. Горожане устали от правового беспредела", - сообщается в пресс-релизе Народной партии Казахстана. 


Помимо незаконной застройки и нехватки детсадов, школ и скверов, участник собрания обсудят проблему Малого Талдыколя, а также закрытие кружков и секций по программе АртСпорт

Мирное собрание состоится на площади перед столичным цирком, по проспекту Кабанбай Батыра, 5, с 11.00 - 14.00. 

Ранее сообщалось, что жители Нур-Султана борются против уплотнительной застройки. 

Также в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно. 

Ранее депутатский запрос о проблемах точечной и уплотнительной застройки в городах Казахстана прокомментировала юрист-общественник Асель Есентугелова. 

Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов. 

В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты. 

Кроме того, в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток. 

Также известные общественные деятели обсудили возрастающие угрозы для жителей сейсмоопасного региона Алматы в связи с уплотняющей застройкой города. 

В начале августа на встрече с жителями Бостандыкского района Алматы аким города Ерболат Досаев отметил, что на сегодня основной проблемой района остается массовая и точечная застройка. 
 

Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в выходные

19.08.2022, 12:32 20256
Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в выходные
НУР-СУЛТАН. 19 АВГУСТА - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на 20-22 августа, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На большей части страны сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, грозы, в северной половине, на востоке республики в ночные часы на поверхности почвы сохраняются заморозки до 2 градусов, ожидаются туманы. В западной половине страны сохранится погода без осадков. В этих регионах солнечные лучи постепенно прогреют воздух, ожидается небольшое повышение температуры воздуха", - сообщает РГП "Казгидромет". 

 
Незначительное потепление воздуха: на западе ночью от +12 - +22 до +15 - +25 градусов, днем от +27 - +35 до +30 - +38 градусов, основной фон температуры воздуха на севере, северо-западе, востоке, в центре республики ночью +1 - +10 градусов, днем +13 - +23, на юге страны ночью +8 - +18, днем небольшое повышение от +20 - +28 до +23 - +30 градусов, на юго-востоке ночью основной фон температуры воздуха +5 - +13, днем колебание от +17 - +25, до +13 - +23 градусов. 
 

Депутат маслихата Алматы предложил запретить плеваться на законодательном уровне

19.08.2022, 11:13 22246
Депутат маслихата Алматы предложил запретить плеваться на законодательном уровне
Фото: facebook.com/Сергей Пономарев
АЛМАТЫ. 19 АВГУСТА - Депутат маслихата города Алматы Сергей Пономарев предложил разработать дополнительные правила поведения в общественных местах, в том числе ввести запрет на плевки, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Мое предложение к коллегам-депутатам и городскому акимату: срочно разработать дополнительные правила поведения в общественных местах, ввести запрет не только на плевки, но и разбрасывание окурков, мусора, семечек, жвачек и закрепить это на законодательном уровне. Призываю всех неравнодушных горожан поддержать это начинание, давайте уже начнем не на словах, а на деле любить свой город", - написал депутат на своей странице в Сети. 

 
По его словам, несмотря на возмущения и обсуждения, люди продолжают плеваться повсеместно в разных общественных местах, в том числе на детских площадках. 
 

Эта бескультурная привычка не только неприятна и омерзительна, но и опасна для здоровья! Плевки, по мнению эпидемиологов, являются источником многих заболеваний: даже в высохшей слюне человека может быть герпес, краснуха, туберкулез, гепатит, пневмония", - заявил Сергей Пономарев. 

 
Депутат подчеркнул, что необходимы кардинальные меры для борьбы с пагубной привычкой горожан, и привел в пример международный опыт. 
 

Если такие вопросы уже задают в открытую – значит, накипело, и это не просто "местечковая" проблема, пока у нас полагаются на самосознание и воспитанность. А как в мире? Наказание за харчки уже действует в Шанхае, Индии, и даже в соседнем с нами Кыргызстане! В Индии после ковида за плевок можно получить год тюрьмы. В Кыргызстане возникло целое общественное движение противников плевков "Туркубе" или "Не плевать", его поддержало правительство. В Китае перед олимпиадой в Пекине озаботились этим вопросом и ввели запреты, чтобы отучить миллионы сограждан от этой пагубной привычки", - добавил депутат. 

 
Сергей Пономарев отметил, что в Алматы продолжают плеваться по всему городу. Депутат считает, что это массовая привычка горожан плохо отражается на самом статусе культурной столицы Казахстана и ее туристическом образе. 
 

За город стыдно перед гостями! При этом число туристов в Алматы в этом году увеличилось в 2,5 раза. И чем прославится на весь мир культурная столица Казахстана? Засохшей субстанцией на тротуарах? Считаю, что к плевкам должно быть непримиримое отношение, если хотите, нулевая терпимость! Предлагаю строго наказывать за столь бесцеремонное отделение мокроты, которое портит окружающим настроение. На сегодня прямой ответственности за эту привычку нет", - написал Сергей Пономарев.

 

Дефицит воды может привести к конфликтам в Центральной Азии - эксперт

19.08.2022, 10:05 22851
АЛМАТЫ. 19 АВГУСТА - Нехватка воды в Центральной Азии может спровоцировать серьезный конфликт в регионе. Как его избежать, обсудили отечественные и зарубежные эксперты, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В Алматы прошел международный круглый стол. По словам специалистов, за 50 лет количество ледников уменьшилось почти на 30%. И эта тенденция будет только усиливаться, сообщает телеканал КТК.
 

Вопрос воды для Центральной Азии может стать очень острым. Если этот вопрос не решать совместными усилиями, в будущем эта ситуация может привести даже к вооруженным конфликтам в Центральной Азии - за воду. Потому что это вопрос жизненной необходимости. Просто существование людей зависит от воды", - сказал эксперт Института мировой экономики и политики Ерсултан Жансейтов.

 
Политологи и экономисты обсуждали за круглым столом и другие немаловажные вопросы. Например, участники уверены: лишь совместными усилиями можно решить проблемы продовольственной безопасности в регионе. В первую очередь необходимо увеличить объемы экспорта и импорта между центральноазиатскими странами. Взаимная торговля позволит избежать дефицита продуктов. 
 
В качестве примера эксперты предложили способ выхода из сахарного кризиса. Покрыть недостачу сладкого продукта в Казахстане смог бы Узбекистан, считают политологи. 
 

Мы можем получать ту же самую сахарную продукцию из Узбекистана. Может быть, сахар не тот, белый, к которому мы привыкли. А тот же самый - достаточно распространенный в южных регионах Казахстана - нават. То есть совершенно нормальная продукция может быть. Мы можем получать ту же самую продукцию, которая будет заменять у нас фрукты. Будет замещать другие наши потери", - говорит политолог Рустам Бурнашев.

 

Какая погода ожидается в Казахстане в пятницу

19.08.2022, 08:39 25691
Какая погода ожидается в Казахстане в пятницу
НУР-СУЛТАН. 19 АВГУСТА - На большей территории Казахстана в связи с обширным северо-западным антициклоном сохранится погода преимущественно без осадков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

С фронтальной деятельностью на западе, севере, востоке страны пройдут дожди с грозами, в горных районах на востоке страны осадки (дождь, мокрый снег)", - сообщает РГП "Казгидромет". 

 
Местами по республике ожидается усиление ветра, на севере, северо-западе, в центре, на востоке страны в ночные часы ожидается туман, на севере, востоке, в центре республики ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки до 2 градусов.
 
Днем на большей части Мангистауской области, на востоке Атырауской области ожидается сильная жара.
 
В Кызылординской области, на юге, востоке Туркестанской области, на востоке Атырауской области, на юге Западно-Казахстанской, Мангистауской, Жетысуской областей, на востоке Алматинской области, на юге Жамбылской области, в Бескарагайском районе Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 

Штормовое предупреждение объявили в четырнадцати областях

18.08.2022, 21:20 34651
Штормовое предупреждение объявили в четырнадцати областях
НУР-СУЛТАН. 18 АВГУСТА - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Шымкента, Жетысуской, Карагандинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Абайской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Атырауской, Костанайской, Туркестанской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 19 августа на востоке Жетысуской области ожидается ветер северный 20-25метров в секунду, порывы 28 метров в секунду.
 
Ночью 19 августа в северной половине Карагандинской области ожидается туман, на поверхности почвы заморозки 2 градуса.
 
19 августа на северо-востоке, юге и в центре Актюбинской области ожидается ветер северо-восточный, восточный порывы 15-20 метров в секунду.
 
19 августа в западной половине, на юге Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный, ночью на северо-западе 15-20 метров в секунду, днем на большей части области 15-20 метров в секунду, на западе области порывы 23 метра в секунду. 
 
19 августа в Бескарагайском районе Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
19 августа на севере Акмолинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер северо-западный, северный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. На западе, востоке области на поверхности почвы ночью ожидаются заморозки 2 градуса.
 
В Нур-Султане 19 августа ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.
 
19 августа в горных районах Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, мокрый снег). Ночью на северо-востоке, востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.
 
19 августа в Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный утром и днем в центре, на востоке области 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
Днем 19 августа на западе, северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный на западе, северо-востоке, в центре области порывы 15-20 метров в секунду. Днем на большей части области сохранится сильная жара 38 градусов. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. 
 
19 августа днем в Павлодарской области ожидается ветер северо-западный на севере, востоке области 15-20 метров в секунду. Ночью на западе области на поверхности почвы заморозки 1 градус.
 
19 августа днем на большей части Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, восточный, 17-22 метра в секунду. Днем сохраняется сильная жара 37 градуса. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
Днем 19 августа на северо-востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе области туман. Ветер северо-восточный днем на северо-востоке области порывы 15-20 метров в секунду. Ночью на севере области на поверхности почвы заморозки 2 градуса.
 
19 августа на севере, западе области, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду, днем порывы 25 метров в секунду. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
В Шымкенте 19 августа ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 метров в секунду. 
 
19 августа ночью и утром на северо-западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. Ночью на западе области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. 
 

Казахстанские дети продолжат заниматься по программе "АртСпорт" - Абаев

18.08.2022, 18:21 37986
Казахстанские дети продолжат заниматься по программе "АртСпорт" - Абаев
КОНАЕВ. 18 АВГУСТА - Глава Министерства культуры и спорта Даурен Абаев рассказал, как будет дальше работать программа "АртСпорт", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Казахстанские дети продолжат бесплатно заниматься спортом и творчеством по программе "АртСпорт". При этом для улучшения условий занятий и совершенствования самой программы в нее будут внесены изменения", - заявил министр, отвечая на вопросы жителей Алматинской области. 

 
По его словам, в настоящее время ведется интеграция платформы программы с Национальной образовательной базой данных (НОБД). 
 

Это делается для того, чтобы не было приписок, чтобы в секциях не числились так называемые мертвые души. Будут усилены требования к поставщикам услуг: помещения, где дети занимаются спортом или творчеством, должны соответствовать нормам. Это санитарное состояние, противопожарная безопасность, видеонаблюдение, оснащение спортивным и прочим инвентарем. Будет утвержден минимальный возраст детей для начала тренировок в зависимости от вида спорта", - сказал Абаев. 

 
Также в рамках встречи, которая состоялась в городе Конаеве, были обсуждены вопросы повышения зарплат, подготовки кадров в сфере туризма, присвоения спортивных разрядов и другие. 

Напомним, сегодня аким Алматы Ерболат Досаев заявил, что с 1 сентября финансирование программы прекратится.  

Ранее активисты "АртСпорта" выступили против изменений МКС в госпрограмму. Их поддержали депутаты мажилиса, которые потребовали решить вопрос финансирования программы. 

Разработчики платформы "АртСпорт" заявили, что проведут сверку учетных данных всех участников платформы с государственной базой данных мобильных граждан с целью выявления недостоверной информации о родителях и детях, поставщиках услуг и тренерах. 
 

Досаев прокомментировал ситуацию вокруг программы "АртСпорт"

18.08.2022, 11:57 36386
Досаев прокомментировал ситуацию вокруг программы "АртСпорт"
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 18 АВГУСТА - Аким города Алматы Ерболат Досаев прокомментировал ситуацию вокруг программы "АртСпорт", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Поставщикам заблаговременно было сообщено, что с 1 сентября финансирование прекратится. Средств на оплату услуг в местном бюджете нет. Мы были честными перед поставщиками и родителями. Сначала надо решить вопрос с финансированием, в бюджете средства не предусмотрены", - сообщил аким. 

 
Он также подчеркнул, что программа важная и нужна городу. 
 

Поэтому я дал распоряжение рассмотреть возможность разработки городских программ по спортивным секциям для детей из категории социально уязвимых слоев населения (СУСН). Я дал поручение своему заместителю Арману Кырыкбаеву подготовить программу, которая будет ориентирована исключительно на нуждающихся из категории СУСН", - заявил Ерболат Досаев. 

 
Напомним, активисты "АртСпорта" выступили против изменений МКС в госпрограмму. 
 
Их поддержали депутаты мажилиса, которые потребовали решить вопрос финансирования программы. 
 
Ранее разработчики платформы "АртСпорт" заявили, что проведут сверку учетных данных всех участников платформы с государственной базой данных мобильных граждан с целью выявления недостоверной информации о родителях и детях, поставщиках услуг и тренерах.
 

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