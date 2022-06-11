Штормовое предупреждение объявили в десяти областях

НУР-СУЛТАН. 10 ИЮНЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Шымкента, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Павлодарской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Костанайской и Карагандинской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 11 июня днем на севере Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный, днем на севере, востоке области порывы 18 метров в секунду.

11 июня днем на севере Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, западный, днем на севере области порывы 15-20 метров в секунду.

Днем 11 июня на северо-западе, западе, юге, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на северо-западе, западе области 15-20 метров в секунду. Днем 11 июня на северо-западе, юго-западе, юге области ожидается сильная жара - 36 градусов. На западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью 11 июня на севере-востоке Кызылординской области ожидается гроза. В центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

11 июня на севере, востоке, в центре Павлодарской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, на севере, востоке, в центре области днем порывы 15-20 метров в секунду.

11 июня на севере, западе, востоке Акмолинской области ожидаются гроза, днем град. Ветер северо-западный, западный, на севере, западе, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

В Нур-Султане 11 июня ожидается ветер северо-западный, западный, днем порывы 15-20 метров в секунду.

11 июня днем на большей Северо-Казахстанской области ожидается дождь. На севере, западе, востоке области ожидаются гроза, град, шквал. Ночью и утром на северо-западе области ожидается туман. Ветер западный, ночью на севере, западе, востоке области, днем на большей части 15-20 метров в секунду.

11 июня на западе, севере, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-восточный, на севере, западе области, в горных и предгорных районах 15-20 метров в секунду.

В Шымкенте утром и днем 11 июня ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.

11 июня на северо-западе, северо-востоке Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер западный, днем на северо-западе, западе области 15-20 метров в секунду.

Днем 11 июня на востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.