Штормовое предупреждение объявили в десяти областях

Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Непогода ждет жителей Алматы, Астаны, Шымкента, Жетысуской, Алматинской, Кызылординской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Туркестанской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 8 ноября в горных и предгорных районах Жетысуской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). 8-10 ноября ночью и утром в горных и предгорных районах ожидается туман. Ветер юго-западный, на востоке и в горных районах 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду.

8 ноября на юге и в горных районах Алматинской области сильные осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер юго-западный, на западе, юге области, в горных районах 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду. Ожидается резкое понижение температуры воздуха днем до 2-7 тепла, на севере и в горных районах - 4 мороза.

В Алматы временами сильный дождь. Резкое понижение температуры воздуха днем до 5-7 тепла.

8 ноября на севере Кызылординской области ожидается туман. Ночью в центре, на востоке области гололед.

8 ноября ночью и утром в южной половине Акмолинской области ожидается туман.

8 ноября ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман.

8 ноября на севере Мангистауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на западе области порывы 15-18 метров в секунду.

Ночью 8 ноября в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере, юге, в горных и предгорных районах области туман. На севере, западе области гололед. Ветер северо-западный, северный, на горных перевалах 15-20 метров в секунду.

В Шымкенте ночью 8 ноября ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Временами туман.

8 ноября на севере, востоке, юге Костанайской области ожидается туман.

В Астане 8 ноября ночью и утром ожидается туман.

8 ноября на севере, западе, востоке Павлодарской области ожидается туман.

8 ноября ночью и утром на севере, западе, востоке Северо-Казахстанской области ожидается туман.



