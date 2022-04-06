Штормовое предупреждение объявили в девяти областях

НУР-СУЛТАН. 5 АПРЕЛЯ - Непогода ждет жителей Кызылординской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Мангистауской, Акмолинской, Карагандинской, Туркестанской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 6 апреля на востоке Кызылординской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный днем в центре области 15-20 м/с.
6 апреля на юго-востоке Костанайской области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный днем на севере области 15-20 м/с.
6 апреля днем в Западно-Казахстанской области ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, на западе области порывы 15-20 м/с.
6 апреля ночью на западе, в центре Актюбинской области ожидается туман.
6 апреля на севере, юго-востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный на западе, севере, юго-востоке области 15-20 м/с.
6 апреля ночью и утром на юге Акмолинской области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный, на севере области порывы 15-20 м/с.
6 апреля в Карагандинской области ожидается ветер северный, северо-восточный, днем на севере области порывы 15-20 м/с.
6 апреля в горных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный ночью и утром в горных районах порывы 15-20 м/с.
6-7 апреля ночью и утром на юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный сутки 6, днем 7 апреля на севере, западе област порывы 15-20 м/с.