Штормовое предупреждение объявили в девяти областях

НУР-СУЛТАН. 9 АПРЕЛЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Шымкента, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Кызылординской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По прогнозу РГП "Казгидромет", ночью 10 апреля на северо-западе Мангистауской области ожидается туман. Днем в южной половине области ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем в южной половине области 15-20 м/с.
10 апреля на северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается туман.
Ночью и утром 10 апреля в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-восточный при грозе порывы 15-20 м/с.
В Шымкенте в первой половине ночи 10 апреля ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-восточный при грозе порывы 15-20 м/с.
Днем 10 апреля в центре и на севере Кызылординской области ожидаются гроза, шквал, пыльная буря. Ветер восточный, северо-восточный днем в центре области 15-20 м/с.
10 апреля на севере, востоке, в центре Актюбинской области ожидается гроза. Ветер восточный, северо-восточный, на севере, востоке, в центре области ожидаются порывы 18 м/с.
10 апреля на западе Карагандинской области ожидается гроза. Ветер восточный, на западе, юге области порывы 15-20 м/с.
В Нур-Султане днем 10 апреля ожидается ветер восточный порывы 15-20 м/с.
Днем 10 апреля на юге, юго-западе Костанайской области ожидается гроза. Ветер восточный, юго-восточный, на юге, западе области 15-20, днем порывы 23 м/с.
10 апреля днем в Акмолинской области ожидается ветер восточный, юго-восточный 15-20 м/с.
Днем 10 апреля в Северо-Казахстанской области ожидается ветер, восточный с переходом на южный, на севере, юго-западе области 15-20 м/с, порывы 23 м/с.
В связи с прогнозом сильных осадков в горах, в период 10-11 апреля в предгорных районах Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областей ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках.