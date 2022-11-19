Штормовое предупреждение объявили в девяти областях

Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Непогода ждет жителей Шымкента, Северо-Казахстанской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Актюбинской, Туркестанской, Павлодарской, Жамбылской и Костанайской областей.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 19 ноября на западе, юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный, днем на большей части области порывы 15-20 метров в секунду.

19 ноября на северо-западе, юге, в центре Мангистауской области ожидается туман.

19 ноября ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, ночью на северо-западе области порывы 15-20 метров в секунду.

19 ноября на севере, востоке, в центре Акмолинской области ожидается низовая метель. На севере, востоке области туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

19 ноября ночью на западе, севере, днем на севере, востоке Актюбинской области ожидается гололед.

19 ноября ночью в горных районах Туркестанской области ожидаются временами сильные осадки (дождь, снег). На западе, юге, в горных и предгорных районах области туман. Ветер юго-западный, на горных перевалах 15-20 метров в секунду.

В Шымкенте ночью 19 ноября временами ожидается туман.

Днем 19 ноября на севере, западе Павлодарской области ожидается поземок. Ветер юго-западный 15-20 метров в секунду.

19 ноября на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду, днем порывы 23 метра в секунду.

19 ноября в северной половине Костанайской области ожидается снег, низовая метель. На юге области туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северный, на западе, севере области порывы 15-20 метров в секунду.