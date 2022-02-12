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Штормовое предупреждение объявили в одиннадцати областях

11.02.2022, 21:19 59021
НУР-СУЛТАН. 11 ФЕВРАЛЯ - Непогода ждет жителей Алматы, Шымкента, Кызылординской, Алматинской, Актюбинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской, Атырауской, Туркестанской, Павлодарской и Карагандинской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 12 февраля в Кызылординской области в центре области ожидаются туман, ночью в центре, на юге области гололед. Ветер юго-западный, западный ночью в центре области 15-20 метров в секунду. 
 
12 февраля на юге и востоке Алматинской области ожидаются туман, гололед. Ветер западный, на юге и востоке области порывы 17-22 метра в секунду. 
 
В Алматы утром и днем 12 февраля, сутки 13 февраля временами ожидаются туман, гололед.
 
12 февраля днем на большей части Актюбинской области низовая метель, гололед. На юге области туман. Ветер западный, юго-западный, днем на северо-западе области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
Днем 12 февраля в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). 12-14 февраля на севере области, в горных районах туман, гололед. Ветер юго-западный, на юго-западе области и в горных районах 15-20 метров в секунду, ночью 12, сутки 14 февраля порывы 23-28 метров в секунду. В связи с прогнозом сильных смешанных осадков в горах в период с 12 по 14 февраля в горных районах региона ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках.
 
12 февраля на севере Западно-Казахстанской области ожидается низовая метель, гололед, на юге области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, северо-востоке области 15-20, порывы 23 метра в секунду. 
 
12 февраля в Костанайской области ожидается снег, ночью на севере и юге области сильный снег. На севере и юге области метель. На юге области туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на севере и юге области 15-20, порывы 23 метра в секунду.
 
12-13 февраля в Акмолинской области ожидается метель. 12 февраля на северо-востоке области туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на северо-западе, юге области 15-20, днем временами порывы 25 метров в секунду, 13 февраля на большей части области 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. 
 
12 февраля на западе, севере и в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед. Ветер западный, юго-западный, днем на севере, востоке области 15-20 метров в секунду. 
 
Утром и днем 12 февраля в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На юге, западе области и в горных, предгорных районах ожидаются туман, гололед. Ветер западный, северо-западный на севере, западе области, в горных и предгорных районах 15-20, порывы 23 метра в секунду. В связи с прогнозом сильных смешанных осадков в горах в период с 12 по 14 февраля в горных районах региона ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках.
 
В Шымкенте утром и днем 12 февраля ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Днем гололед. Ветер западный, северо-западный порывы 15-20 метров в секунду. 
 
Днем 12 января ожидаются на юго-западе Павлодарской области ожидается низовая метель, ветер юго-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
12 февраля ночью на северо-западе, в центре Карагандинской области ожидается сильный снег. На большей части области ожидается метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, ночью на западе, в центре области порывы 15-20 метров в секунду, днем на большей части области 15-20, порывы 23 метра в секунду. 
 
Ранее синоптики рассказали о погоде в Казахстане на 12-14 февраля.
 

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Казахстан и Россия согласовали алгоритм взаимного признания паспортов вакцинации

12.02.2022, 11:44 27276
Казахстан и Россия согласовали алгоритм взаимного признания паспортов вакцинации
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 12 ФЕВРАЛЯ - Республика Казахстан и Российская Федерация продолжают прорабатываь вопрос взаимного признания паспортов вакцинации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В настоящее время проходит интеграция информсистем в части обмена сведениями о вакцинированных и переболевших COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
Отмечается, что принципиальных разногласий по данному вопросу между сторонами не имеется.
 
Ранее Минздравом РК совместно с российскими коллегами были рассмотрены условия и порядок признания документов о вакцинации, технические возможности и работа информационных систем.
 
Вопрос необходимости взаимного признания паспортов вакцинации с Российской Федерацией неоднократно поднимался на высоком уровне и обсуждался Министерством здравоохранения РК как в двустороннем порядке, так и на площадках СНГ, ЕАЭС.
 

Акиматы Казахстана тратят более 1 млрд тенге в год на отлов и уничтожение животных

11.02.2022, 19:47 64921
Акиматы Казахстана тратят более 1 млрд тенге в год на отлов и уничтожение животных
НУР-СУЛТАН. 11 ФЕВРАЛЯ - Акиматы Казахстана тратят более 1 млрд тенге в год на отлов и уничтожение животных, сообщил в ходе брифинга заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства РК Данияр Тургамбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По его словам, у местных исполнительных органов была запрошена статистика по финансированию на отлов и уничтожение животных за 2020 - 2021 годы.
 

В настоящее время на отлов и уничтожение пока, по правилам акиматов, у каждой области разные затраты. Примерно от 60 до 150 млн тенге", - проинформировал Тургамбаев.

 
Суммарно получается больше 1 млрд тенге, уточнил он.
 
На уничтожение животных средства уже не будут выделяться в таких объемах со вступлением в силу со 2 марта закона об ответственном обращении с животными, регулирование численности будет только путем стерилизации, заключил зампредседателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства РК.
 
Как сообщалось ранее, в Казахстане 2 марта вступает в силу подписанный главой государства Закон РК "Об ответственном обращении с животными", который призван ограничить садизм по отношению к животным.
 
По данным Минэкологии, закон и разрабатываемый пакет НПА ставит заслон таким негативным проявлениям в отношении животных, как проведение собачьих боев, ветеринарных операций без анестезии, безнаказанное убийство животных, доведение животных до истощения и неоказание им своевременной помощи, негуманный отлов.
 
Также, законом вводится персональная ответственность владельцев за жизнь, здоровье и благополучие животных, защита их от жестокого обращения, воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к ним. 
 
Кроме того, с вступлением в действие закона в Казахстане будет прекращена практика безвозвратного отлова бродячих животных, а регулирование их численности будет осуществляться исключительно путем их стерилизации за счет средств госбюджета. При этом в рамках проекта типовых правил отлова животных планируется установить запрет на стерилизацию животных, имеющих владельческие признаки.
 

В Казахстане разработали инструкцию проведения регулярных встреч акимов с населением

11.02.2022, 18:56 65951
НУР-СУЛТАН. 11 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане разработали проект указа "О проведении регулярных встреч акимов с населением". Документ размещен для публичного обсуждения на сайте "Открытые НПА", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно документу, акимам всех уровней необходимо проводить в течение года регулярные выездные встречи с населением и информировать об основных направлениях нового курса модернизации Казахстана, с акцентом на социальные вопросы, волнующие население, и разъяснять пути решения острых проблем с указанием конкретных сроков.
 
Также с учетом технических возможностей обеспечить проведение встреч с организацией онлайн-трансляций с обязательной возможностью комментирования населением на официальных аккаунтах в социальных сетях, а также при необходимости видеоконференцсвязи с районными центрами и другими населенными пунктами (для встреч акимов областей).
 
При этом, доклад на встречи не должен превышать одной четвертой запланированного времени встречи и проходить в формате "вопросы-ответы".
 
До проведения встреч с населением требуется создать комиссию по сбору запросов и предложений местных жителей, для создания пула наиболее острых и приоритетных вопросов местных жителей, в том числе с участием членов собрания местного сообщества. 
 
Также будет проводиться информационно-агитационная работа в СМИ, на радио, официальных интернет-ресурсах и веб-портале "электронного правительства", интернет-портале открытых данных, а также на официальных аккаунтах акиматов (аппаратов акимов) и личных аккаунтах акимов, социальных сетях.
 
После проведения встреч с населением акимы будут проводить личные приёмы граждан совместно с руководящим составом местных исполнительных органов, депутатами маслихата, членами общественных советов, местной интеллигенции.
 
С полным текстом документа можно ознакомится на портале "Открытые НПА".
 

В Минэкологии прокомментировали запрет на публикацию кадров жестокого обращения с животными

11.02.2022, 16:45 74051
В Минэкологии прокомментировали запрет на публикацию кадров жестокого обращения с животными
Фото: depositphotos.com
НУР-СУЛТАН. 11 ФЕВРАЛЯ - Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Алия Шалабекова на брифинге прокомментировала запрет на публикацию кадров жестокого обращения с животными, который содержится в законе об ответственном обращении с животными, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По ее словам, фото и видеоматериалы о жестоком обращении с животными обществом могут восприниматься двояко.
 

Некоторые это воспримут, как призыв к действию, а некоторые, более сознательные граждане, они, наверное, скажут: "Как это ужасно, что до сих пор есть факты жестокого обращения с животными", - уточнила Алия Шалабекова.

 
Также она отметила, что новостной ряд про факты жестокого обращения с животными должен быть, но фото и видео должны ретушироваться.
 

Фото и видеоматериалы все-таки должны быть ретушированы, потому что это может быть некоторыми гражданами нашей страны быть воспринято как руководство к действию, поэтому здесь должна быть только ретушь", - заявила Алия Шалабекова.

 
Напомним, что одна из статей закона, запрещающая публикацию в СМИ фотографий и видеодоказательств жестокого обращения с животными, вызвала резонанс в обществе. 
 

Вступающий в силу закон призван ограничить садизм по отношению к животным - Минэкологии

11.02.2022, 15:09 78681
Фото: СЦК
НУР-СУЛТАН. 11 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане со 2 марта текущего года вступает в силу подписанный главой государства Закон РК "Об ответственном обращении с животными", сообщила сегодня на брифинге в СЦК вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Алия Шалабекова. 
 

Закон и разрабатываемый пакет НПА ставит заслон таким негативным проявлениям в отношении животных, как проведение собачьих боев, ветеринарных операций без анестезии, безнаказанное убийство животных, доведение животных до истощения и неоказание им своевременной помощи, негуманный отлов", - подчеркнула вице-министр. 



Шалабекова отметила, что идеология нравственного воспитания граждан заключается в отношении к животным как к существам, способным испытывать боль и страдание. Законом вводится персональная ответственность владельцев за жизнь, здоровье и благополучие животных, защита их от жестокого обращения, воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к ним. 
 

С вступлением в действие закона в Казахстане будет прекращена практика безвозвратного отлова бродячих животных, а регулирование их численности будет осуществляться исключительно путем их стерилизации за счет средств госбюджета. При этом в рамках проекта типовых правил отлова животных планируется установить запрет на стерилизацию животных, имеющих владельческие признаки", - заявила Шалабекова.


Согласно новым правилам, опубликованным на сайте "Открытые НПА", отловленных животных доставляют в пункт временного содержания и регистрируют в информационной системе. В пункте они содержатся не менее пяти дней, либо до выдачи владельцу животного, либо до момента передачи животного третьему лицу или его выпуска. При этом все отловленные животные должны пройти ветеринарный осмотр, быть помечены, и, при отсутствии владельца, размещены в пунктах временного содержания, либо приютах для животных. 


В частности, законом установлены требования при обращении и содержании животных отдельных категорий в культурно-зрелищных целях, экспериментальных (лабораторных), служебных, домашних, безнадзорных и бродячих животных. 
 
Также вводится запрет пропаганды жестокого обращения с животными во всех средствах массовой информации и запрещение любых форм такой пропаганды. 
 
Разработан блок проектов НПА, направленных на регулирование обращения с разными категориями животных:
 
  • правила содержания животных в приютах, зоологических гостиницах, пунктах временного содержания, реабилитационных центрах, зоологических питомниках, контактных зоопарках и передвижных зверинцах;
  • правила использования животных в культурно-зрелищных целях и их содержания;
  • правила обращения с дикими животными в неволе и (или) полувольных условиях, возврат которых в среду их обитания невозможен;
  • перечень животных, используемых для кормления других животных, содержащихся в неволе и (или) в полувольных условиях.
 
Кроме того, разработан проект правил проведения общественного контроля в области ответственного обращения с животными, а также выдачи физлицам удостоверений общественных инспекторов. 

Напомним, в минувшем году одна из статей закона, запрещающая публикацию в СМИ фотографий и видеодоказательств жестокого обращения с животными, вызвала резонанс в обществе. По мнению журналистов и общественников, запрет может помешать освещению фактов издевательства над животными и усугубить и без того бедственную ситуацию с насилием в отношении животных.  

 

В Алматы бастуют работники скорой

11.02.2022, 14:17 84761
В Алматы бастуют работники скорой
АЛМАТЫ. 11 ФЕВРАЛЯ - В Алматы несколько десятков действующих и уволенных сотрудников скорой медицинской помощи собрались возле здания службы. Они требуют повышения зарплаты и протестуют против незаконных увольнений, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Выразить свое недовольство пришли самые разные сотрудники - от фельдшеров до врачей линейных бригад. Однако основную массу все же составили водители карет скорой помощи", - сообщает "Экспресс К".

 
Люди недовольны не только маленькими зарплатами, но и тем, что руководство не может обеспечить их формой для работы.
 

Посмотрите на форму, она вся поношенная и рваная, нас путают с дворниками! Мы похожи на бомжей, руководство не может нас даже формой обеспечить, не только зарплатой и надбавками! Эту форму мы уже 7-й год подряд носим! Все над нами смеются уже", - заявляют водители скорой.

 
 
По их словам, им также более пяти лет не повышали зарплату. 
 

Пять лет назад у нас оклад был 160 тыс. тенге. До сих пор эта сумма такая же, не поднимают нам. При этом оплату тарифа за час работы нам якобы подняли с 500 до 800 тенге. Но на деле ничего не поменялось! На бумаге одно, по факту - зарплаты те же самые, что и пять лет назад. Мало того, мы еще и машины ремонтируем за свой счет! Пусть нам поднимают зарплаты и включают туда все сопутствующие расходы", - заявляют водители.

 
Помимо водителей выразить свое недовольство пришли и другие сотрудники службы как действующие, так и уволенные. 
 

Меня незаконно уволили, потому что я беспокоюсь о сотрудниках. Посмотрите на них, одежда вся рваная. Ребят незаконно увольняют с 4-5 детьми на руках. Я получила две производственные травмы на работе, мне не хотят платить положенные выплаты. Уже несколько месяцев обиваю пороги прокуратуры, пытаюсь добиться справедливости. Я такая тут не одна", - рассказала бывший врач линейной бригады Гульнар Дусенбиева. 

 
К собравшимся вышел директор службы скорой неотложной помощи Ербол Сарсенбаев, он рассказал о выплатах работникам.
 

Для тех, кто работал в январские беспорядки, из бюджета выделили по 125 тыс. тенге на каждого. Помимо этого, существуют у нас ковидные надбавки, которые выплачиваются за фактически отработанное время. Итого к начислению средняя сумма работникам составила 362 тыс. тенге в январе. С учетом удержаний и премиальных средняя зарплата водителя скорой помощи составила 297 тыс.", - сказал Сарсенбаев. 

 
По его словам, повышать зарплату водителям сейчас не планируется, они будут получать сумму, назначенную в 2019 году, в среднем - 235 тыс. тенге с ковидными надбавками. 
 
Он также пообещал в ближайшее время решить проблему с формой. 
 

Форменная одежда для медиков уже приготовлена и предоставлена. Для водительского состава - на нас вышла швейная компания, у которой в наличии остались комплекты новой формы. Они выступили со спонсорской помощью, сейчас на стадии договоров. Около 1,5 тысячи комплектов одежды для водителей скоро поступят", - рассказал Сарсенбаев. 


Напомним, в конце января в Алматы на забастовку вышли сотрудники АО "Казахтелеком", требующие повысить им зарплату.  
 

Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в выходные

11.02.2022, 12:30 87671
Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в выходные
НУР-СУЛТАН. 11 ФЕВРАЛЯ - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на 12-14 февраля, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", в входные в Казахстане будет тепло и снежно.
 
Северо-западный циклон, подпитываемый влажными воздушными массами, продолжит свое движение через территорию нашей страны. Быстро смещаясь с запада на восток, он вызовет осадки практически во всех областях. 
 

И хотя температура воздуха начнет повышаться, но порывистый ветер, в северной половине страны с метелями, пока не даст почувствовать казахстанцам приближение весны", - говорится в сообщении Казгидромета.

 

Новорожденного в тяжелом состоянии вертолетом доставили в Павлодар

11.02.2022, 11:55 82241
Новорожденного в тяжелом состоянии вертолетом доставили в Павлодар
Фото: пресс-служба АО «Казавиаспас»
ПАВЛОДАР. 11 ФЕВРАЛЯ - Новорожденного, находящегося в тяжелом состоянии, транспортировали из Экибастуза в Павлодар на борту вертолета АО "Казавиаспас", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщил пресс-секретарь "Казавиаспас" Алмаз Габдуллин, ребенок был экстренно транспортирован из Экибастуза в Павлодар вертолетом авиации МЧС "Казавиаспас" по заявке Национального координационного центра экстренной медицины. 
 

Малыша в сопровождении врачей специализированной неонатологической бригады медицинской авиации оперативно и благополучно доставили в Павлодар", - сказал он.

 
В аэропорту младенца ожидал автомобиль скорой помощи.
 
В данный момент ребенок находится под наблюдением врачей областного перинатального центра №1.

 

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