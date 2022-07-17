Штормовое предупреждение объявили в одиннадцати областях

НУР-СУЛТАН. 16 ИЮЛЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Алматы, Акмолинской, Жетысуской, Алматинской, Актюбинской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской и Павлодарской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 17 июля в Акмолинской области на севере, востоке, юге области ожидаются гроза, град, шквал. Ночью на севере, востоке ожидается сильный дождь. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, на севере, востоке, юге области 15-20 метров в секунду.

В Нур-Султане 17 июля временами гроза, град. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, днем порывы 15-20 метров в секунду.

17 июля днем на севере и востоке Жетысуской области ожидается сильная жара - 35-37 градусов.

17 июля днем на юге и севере Алматинской области ожидается сильная жара - 35-37 градусов.

В Алматы 17 июля днем ожидается сильная жара - 36 градусов.

17 июля днем на юге Актюбинской области сохраняется сильная жара - 35-38 градусов.

17 июля ночью на севере, днем на большей части Абайской области ожидается гроза. Днем на севере, западе области град, шквал. Ветер южный с переходом на северо-западный днем на севере, западе области 15-20, порывы 23 метра в секунду. Днем на юге области ожидается сильная жара - 35 градусов.

17 июля ночью на северо-западе, севере, северо-востоке, днем на большей части Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Днем на северо-западе, севере, северо-востоке области град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на северо-западе, севере, северо-востоке области 15-20, порывы 23 метра в секунду.

Днем 17 июля в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северный, днем в центре области 15-20 метров в секунду. Днем ожидается сильная жара - 40-42 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

17 июля на западе Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер северный, северо-восточный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

Днем 17-18 июля в Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность Днем 17-18 июля на юге региона ожидается очень сильная жара - 42 градуса.

Днем 17-19 июля на юге Мангистауской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Днем 17-19 июля на большей части региона сохраняется очень сильная жара - 40-45 градусов.

17 июля на западе, востоке, юге Павлодарской области ожидается гроза, град. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.