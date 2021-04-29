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Штормовое предупреждение объявили в ряде областей

28.04.2021 4429
НУР-СУЛТАН. 28 АПРЕЛЯ - Непогода ждет жителей Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской, Акмолинской, Туркестанской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 29-30 апреля в Карагандинской области местами ожидается гроза, днем 30 апреля возможен град. Днем 29 - сутки 30 апреля ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, местами 15-20 метров в секунду.
 
29 апреля в Костанайской области местами ожидаются гроза, туман. Ветер западный, северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. 
 
29 апреля в Кызылординской области местами ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный, утром и днем местами 15-20 метров в секунду.
 
29 апреля местами в Павлодарской области ожидается гроза, ночью туман. Ветер восточный, с переходом на северо-западный, днем местами 15-20 метров в секунду.
 
Днем 29 апреля в Акмолинской области ожидается ветер западный, северо-западный, местами 15-20 метров в секунду.
 
29 апреля днем в Туркестанской области местами ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, днем местами 15-20 метров в секунду.
 
29 апреля в Северо-Казахстанской области ожидается местами туман. Ветер юго-западный, западный, днем местами 15-20 метров в секунду.
 
Ранее "Казгидромет" представил прогноз погоды на 29 апреля - 1 мая. По данным синоптиков, понижение температуры воздуха ожидается по всей республике. 
 

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