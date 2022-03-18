Штормовое предупреждение объявили в семи областях

НУР-СУЛТАН. 17 МАРТА - Непогода ждет жителей Мангистауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Акмолинской, Кызылординской, Карагандинской и Костанайской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По прогнозу РГП "КАзгидромет", 18 марта на севере Мангистауской области ожидается туман.
18 марта на севере Западно-Казахстанской области ожидается туман.
18 марта ночью на востоке Актюбинской области ожидается низовая метель, на юге области ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на северный, на востоке области порывы 16 м/с.
18 марта на юго-востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Ночью и утром на севере области туман. Ветер северо-восточный на юго-востоке области 15-20 м/с.
18 марта на севере области Кызылординской области ожидаются туман, ночью на юге области гололед. Сохраняется ветер северо-западный в центре области 15-20 м/с.
18 марта в центре, на востоке Карагандинской области ожидается низовая метель. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, днем в центре, на востоке области порывы 15-20 м/с.
18 марта на юге Костанайской области ожидается низовая метель. На севере, востоке области туман. Ветер северо-восточный, на юге области 15-20 м/с.