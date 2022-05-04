Штормовое предупреждение объявили в семи областях

НУР-СУЛТАН. 3 МАЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Алматы, Шымкента, Алматинской, Карагандинской, Акмолинской, Туркестанской, Кызылординской, Костанайской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", в Алматы вечером 4 и ночью 5 мая ожидается сильный дождь. Утром и днем 4, сутки 5 мая - гроза. 5 мая - град. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

В связи с прогнозом сильных осадков в горах в период 4-6 мая в горных районах Алматинской области и прилегающих территорий Алматы ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках.

4 мая на востоке, в центре Карагандинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный, на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 метров в секунду.

4 мая днем на юго-западе Акмолинской области ожидается гроза. Ветер восточный, юго-восточный на юге области 15-20 метров в секунду.

В Нур-Султане 4 мая ожидается ветер восточный, юго-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.

4 мая в горных и предгоных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. На севере, юге, западе области, в горных и предгорных районах - гроза, шквал, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, при грозе порывы 17-22 метра в секунду.

В Шымкенте 4 мая ночью ожидается сильный дождь. Временами гроза, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, при грозе порывы 17-22 метра в секунду.

4 мая на востоке Кызылординской области ожидаются гроза, шквал.

4 мая на юге Костанайской области ожидается гроза. Ветер восточный на юге области 15-20 метров в секунду.

Днем 4 мая на севере, в горных районах, ночью 5 мая в горах, днем на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. 4-6 мая на севере, юге, в горных районах области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20, 4 мая временами 25 метров в секунду.