Штормовое предупреждение объявили в семи областях

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ТАЛДЫКОРГАН. 14 АВГУСТА - Талдыкорганским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении гражданина, обвиняемого по части 2 статьи 272 УК РК за участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, разрушениями, уничтожением имущества, а также оказанием сопротивления представителям власти, сообщает Алматинский областной суд, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации суда, обвиняемый бросал камни в административное здание акимата Алматинской области и повредил три пластиковые двери в здании.

Также подсудимый участвовал в нападении на управление полиции города. В его руках была резиновая палка ПР-73, которой он разбил окно контрольно-пропускного пункта УП Талдыкоргана, после чего скрылся с места происшествия.

Подсудимый признал предъявленное обвинение в полном объеме.

Суд обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание Н., признал чистосердечное раскаяние подсудимого и полное признание вины. Обстоятельствами, отягчающими уголовную ответственность и наказание подсудимого Н., суд признал совершение им уголовного правонарушения в условиях чрезвычайного положения, в ходе массовых беспорядков, наличие рецидива преступлений", - информирует Алматинский областной суд.

Подсудимый был признан виновным в совершении преступления. Судом ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Приговор суда не вступил в законную силу.