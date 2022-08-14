Штормовое предупреждение объявили в семи областях

НУР-СУЛТАН. 13 АВГУСТА - Непогода ждет жителей Мангистауской, Актюбинской, Алматинской, Туркестанской, Северо-Казахстанской, Кызылординской и Павлодарской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 14 августа на большей части Мангистауской области ожидается сильная жара - 40 градусов.
14 августа днем на большей части Актюбинской области ожидается сильная жара - 35-38 градусов.
14 августа днем на большей части Алматинской области ожидается сильная жара - 35 градусов. Ветер северо-восточный, днем в горных, предгорных районах порывы 15-20 метров в секунду.
14 августа на севере, западе, в горных районах Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
14 августа днем на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
14 августа в Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, днем в центре области 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
14 августа ночью и утром на севере, востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду, на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.