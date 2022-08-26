Штормовое предупреждение объявили в семи областях

НУР-СУЛТАН. 25 АВГУСТА - Непогода ждет жителей Атырауской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Кызылординской, Абайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 26 августа в Атырауской области сохраняется сильная жара 35 градуса. На западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
26 августа на юге Западно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
26 августа на западе, севере, юге Акмолинской области ожидается гроза. На севере области ночью и утром ожидается туман.
26 августа на большей части Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
26 августа на юге Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
26 августа в северной части Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывы 18 метров в секунду.
Ночью 26 августа на юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза, туман.