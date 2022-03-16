Штормовое предупреждение объявили в восьми областях

НУР-СУЛТАН. 15 МАРТА - Непогода ждет жителей Шымкента, Жамбылской, Акмолинской, Костанайской, Мангистауской, Актюбинской, Кызылординской, Западно-Казахстанской и Туркестанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По прогнозу РГП "Казгидромет", 16-18 марта в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере области, в горных районах туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с, 16-17 марта временами 23 м/с, 18 марта временами 23-28 м/с.
16 марта на юге, северо-западе Акмолинской области ожидается туман.
16 марта на юге Костанайской области ожидается низовая метель. На востоке, юго-востоке области туман. Ветер северо-восточный, днем на юге области порывы 15-20 м/с.
16 марта на большей части Мангистауской области ожидаются туман, гололед.
16 марта на севере, западе Актюбинской области ожидается низовая метель. Ветер восточный, юго-восточный, на северо-западе области порывы 15-20 м/с.
16 марта в центре Кызылординской области ожидаются туман, в центре и на юге области днем гололед. Ветер северо-восточный, восточный днем в центре области 15-20 м/с.
16 марта на юге Западно-Казахстанской области ожидается туман. Днем на севере области низовая метель, гололед. Ветер северо-восточный, восточный, днем на севере, северо-востоке области порывы 15-20 м/с.
Днем 16 марта в горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). В горных и предгорных районах туман, днем гроза. Ветер северо-восточный на западе области и в горных районах 15-20 м/с.
В Шымкенте днем 16 марта ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.