Штормовое предупреждение объявили в восьми областях

НУР-СУЛТАН. 12 МАЯ - Между Казахстаном и Германией с начала июля общее количество рейсов составит 15 рейсов в неделю, в том числе по маршруту Уральск - Франкфурт, сообщает Комитет гражданской авиации, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В связи с улучшением эпидемиологической ситуации и ослаблением карантинных ограничений Комитет гражданской авиации МИИР РК работает над восстановлением и увеличением международного авиасообщения.

C 15 мая текущего года авиакомпания "Эйр Астана" планирует увеличить количество рейсов по маршруту Нур-Султан - Франкфурт с 5 до 6 рейсов в неделю, а также с 1 июня - с 6 до 7 рейсов на воздушном судне типа А321LR. Кроме того, со 2 июня авиакомпанией Lufthansa планируется увеличение регулярных рейсов по маршруту Франкфурт - Нур-Султан/Алматы с 4 до 5 рейсов в неделю, с 4 июля до 7 рейсов в неделю на воздушном судне А330/А340.

Следует отметить, что полеты планируется выполнять в соответствии со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и опубликованным на сайте авиакомпании расписанием. К слову, увеличение рейсов поспособствует дальнейшему укреплению взаимоотношений между странами, а также развитию туризма, отметили в комитете.