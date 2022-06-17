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Штормовое предупреждение объявили в восьми областях

16.06.2022, 21:21 8456
Штормовое предупреждение объявили в восьми областях
НУР-СУЛТАН. 16 ИЮНЯ - Непогода ждет жителей Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской, Актюбинской, Кызылординской, Туркестанской, Павлодарской и Костанайской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 17 июня на северо-западе, севере, Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем на юго-западе области порывы 15-20 метров в секунду.
 
17 июня на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, на западе, юго-востоке области 15-20 метров в секунду. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
17 июня на северо-западе, в центре Мангистауской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на юго-западе области 15-20 метров в секунду.
 
17 июня ночью на западе, днем на юге, в центре Актюбинской области ожидается ветер северо-западный с переходом на юго-западный, порывы 16 метров в секунду.
 
17 июня в Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, утром и днем на востоке области 15-20 метров в секунду. Днем ожидается сильная жара - 40 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
Днем 17 июня в горах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, на севере области - пыльная буря. Ветер восточный, на севере области, в горных районах 15-20 метров в секунду.
 
17 июня на юге, востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ветер западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
Утром и днем 17 июня на северо-востоке Костанайской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем на северо-востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
 

новости по теме

С начала года в аэропорту Алматы пресекли незаконный вывоз 528 млн тенге наличными

17.06.2022, 09:02 221
С начала года в аэропорту Алматы пресекли незаконный вывоз 528 млн тенге наличными
Фото: КГД
АЛМАТЫ. 17 ИЮНЯ - С начала 2022 года таможенники Алматы пресекли факты незаконного вывоза 528 млн тенге наличными. Физические лица пытались вывезти деньги за границу через воздушную гавань города Алматы. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Минфина РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сотрудниками таможенного поста "Жетісу" департамента государственных доходов по городу Алматы с начала текущего года составлено 103 административных материала по статьям 551 и 545 КоАП РК, также выявлено 13 фактов с признаками уголовного правонарушения. Сумма выявленных или незадекларированных наличных средств превысила 528 млн тенге, сумма наложенного штрафа по данным нарушениям составила 3,2 млн тенге", - сообщает пресс-служба КГД.

 
В январе после прохождения таможенного контроля авиарейса сообщением Алматы - Абу-Даби в зале вылета была остановлена гражданка РК, у которой обнаружены незадекларированные наличные денежные средства в размере 57 000 долларов США.
 
В феврале в зале вылета после осуществления таможенного контроля авиарейса сообщением Алматы - Стамбул была остановлена гражданка РК, у которой обнаружены незадекларированные наличные денежные средства в размере 97 000 долларов США. Материал передан в ДЭР. В отношении гражданки РК возбуждено уголовное дело по статье 234 Уголовного Кодекса РК (Экономическая контрабанда).
 
В мае после прохождения таможенного контроля авиарейса сообщением Сеул - Алматы в зале вылета была остановлена гражданка РК, у которой были обнаружены наличные денежные средства в размере 12 000 долларов США. 
 
В начале июня в зале прилета при осуществлении таможенного контроля авиарейса сообщением Дубай - Алматы была остановлена гражданка РК, у которой в ходе личного досмотра были обнаружены 23 200 долларов США. Гражданка привлечена в административной ответственности за недекларирование денежных средств при ввозе.
 
В КГД напомнили, что указом президента Республики Казахстан от 14 марта 2022 года № 830 "О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан" запрещен вывоз из Республики Казахстан наличной иностранной валюты и денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 долларов США.
 

В большинстве регионов Казахстана ожидаются дожди

17.06.2022, 08:32 761
В большинстве регионов Казахстана ожидаются дожди
НУР-СУЛТАН. 17 ИЮНЯ - На большую территорию Казахстана по-прежнему будут оказывать влияние атмосферные фронтальные разделы, в связи с этим сохранится неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, также ожидаются град, шквал, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На севере, юге страны погода преимущественно без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юге - пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На востоке, в горных районах Алматинской области ожидается усиление ветра до 15-20, на востоке области порывы 25 метров в секунду. 
 
Днем в горных районах Жамбылской области - град, шквал, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области - ветер 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью на западе, днем на юге, в центре Актюбинской области - усиление ветра до 16 метров в секунду. 
 
На северо-западе Мангистауской области ожидается град, на юго-западе области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В горных районах Туркестанской области ожидается шквал, на севере области, в горных районах усилится ветер до 15-20 метров в секунду, днем на севере области с пыльной бурей. 
 
Днем на востоке Кызылординской области, на севере, востоке Павлодарской области, на северо-востоке Костанайской области, на востоке Северо-Казахстанской области, на юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На западе, юго-востоке Восточно-Казахстанской области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем в Кызылординской области ожидается сильная жара. 
 
В Кызылординской области, на западе Восточно-Казахстанской области, в Алматинской области, на юге, востоке Актюбинской области, на юге Атырауской области, на западе, востоке Карагандинской области, на юго-востоке Туркестанской области, в центре Жамбылской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
В Нур-Султане ожидается гроза, +27 - +29 градусов, скорость ветра 7-12 метров в секунду.
 
В Алматы - переменная облачность, +29 - +31, скорость ветра 3-8 метров в секунду.
 

Аэропорт Нур-Султана отменит дневные рейсы из-за ремонта ВПП

16.06.2022, 14:22 15161
Аэропорт Нур-Султана отменит дневные рейсы из-за ремонта ВПП
Фото: unsplash.com
НУР-СУЛТАН. 16 ИЮНЯ - Аэропорт Нур-Султана в связи с ремонтом взлетно-посадочной полосы не будет принимать дневные рейсы и будет более трех недель работать только по ночам, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На период с 15 июля по 8 августа этого года с 11.00 до 18.00 будут проводиться ремонтные работы взлетно-посадочной полосы. Будет изменен регламент работы аэропорта. Ранее авиаперевозчикам было отправлено уведомление, так что они внесли изменения в расписание рейсов заранее", - сообщили в пресс-службе Комитета гражданской авиации.

 
С учетом закрытия авиакомпании изменили расписание рейсов на указанный период.
 
В пресс-службе напомнили, что ремонт проводится ежегодно для обеспечения безопасности полетов.
 

Сенаторы предлагают продлить сроки легализации незаконных построек в Казахстане

16.06.2022, 13:09 16971
Сенаторы предлагают продлить сроки легализации незаконных построек в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 16 ИЮНЯ - Казахстанские сенаторы предлагают продлить сроки легализации для самовольно возведенных построек до 1 января 2027 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Ранее о проблеме незаконных построек высказался сенатор Каирбек Ускенбаев. По его словам, больше всего незаконно построенных домов - около 14 тысяч - находится в пригородах Алматы. 
 
Поправки внесены в законопроект по вопросам электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности, недропользования, местного госуправления и госграницы. Его предлагается дополнить следующей статьей: 
 

Статья 3. Установить, что абзац третий подпункта 1), абзац четырнадцатый подпункта 2) и подпункт 3) пункта 3 статьи 1 настоящего закона действуют до 1 января 2027 года и применяются к недвижимому имуществу, построенному без получения соответствующих разрешений в порядке, установленном законодательством РК, до введения в действие настоящего закона", - говорится в сравнительной таблице к проекту закона.

 
В тексте подчеркивается, что во избежание поощрения и увеличения количества таких построек данные нормы должны распространяться только на имущество, построенное до введения в действие рассматриваемого законопроекта. 
 
Ранее депутаты предложили внести в этот же законопроект поправки, продлевающие на год переход с КСК на ОСИ.
 

В АЗРК разъяснили, кто принимает решение об оплате за обслуживание домофона

16.06.2022, 11:31 18776
В АЗРК разъяснили, кто принимает решение об оплате за обслуживание домофона
НУР-СУЛТАН. 16 ИЮНЯ - В Агентстве по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан объяснили, как могут действовать собственники квартир при решении вопроса об оплате обслуживания домофона, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В соответствии со статьей 42-1 Закона "О жилищных отношениях", собственники квартир, нежилых помещений на собрании рассматривают вопросы и принимают решения, связанные с содержанием общего имущества объекта кондоминиума", - напомнили в АЗРК

 
По информации ведомства, собственники квартир могут на собрании инициировать вопрос перехода от абонентской к разовой оплате в случае поломки оборудования.
 

Кроме того, согласно пункту 22 правил, председатель объединения собственников имущества, или доверенное лицо простого товарищества, либо управляющий многоквартирным жилым домом, либо управляющая компания ежегодно выносят вопросы о перезаключении договора с действующим субъектом сервисной деятельности или выборе нового субъекта сервисной деятельности на собрание путем электронного голосования через объект информатизации ЖКХ или в бумажном виде", - сообщили в агентстве. 

 
При этом договоры заключаются индивидуально с каждым жильцом, а срок договора составляет не более одного года, уточнили в агентстве. 
 

Навязывание заключения соглашения или иные действия, препятствующие смене домофонной организации, могут быть рассмотрены АЗРК на предмет соответствия законодательству в области защиты конкуренции, в том числе на предмет наличия признаков злоупотребления доминирующим положением", - подчеркнули в ведомстве.

 
Полное разъяснение АЗРК по вопросам домофонного обслуживания можно посмотреть здесь
 
Напомним, ранее АЗРК сообщило, что абонплату за домофоны можно не платить.
 

Дожди ожидаются в большинстве регионов Казахстана

16.06.2022, 08:37 21141
Дожди ожидаются в большинстве регионов Казахстана
НУР-СУЛТАН. 16 ИЮНЯ - На большую территорию Казахстана по-прежнему будут оказывать влияние атмосферные фронтальные разделы, в связи с этим сохранится неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, также ожидаются град, шквал, на востоке, юго-востоке - сильный дождь, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На западе, северо-западе, юге, в центре страны погода преимущественно без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юго-западе, юге - пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На юге, востоке, в горных районах Алматинской области ожидается усиление ветра до 15-20, на востоке области порывы 25 метров в секунду. 
 
На юго-востоке, в горных районах Жамбылской области - град, шквал, на северо-востоке, в горных районах области - ветер 15-20 метров в секунду. 
 
На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются град, шквал, на западе, севере, востоке области усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду. 
 
На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается град, ночью и утром на северо-западе области - туман, днем на севере, востоке области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В горных районах Туркестанской области ожидается шквал, на севере области, в горных районах усилится ветер до 15-20 метров в секунду, днем на севере области с пыльной бурей. 
 
На севере, днем в центре Павлодарской области - град, днем на севере, в центре области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
В Костанайской области ночью на юге - туман, днем на северо-востоке, востоке - ветер 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью на юге, в центре Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей. 
 
На востоке Атырауской области, севере, востоке Акмолинской области, днем на востоке, юге Карагандинской области, в центре Кызылординской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на юге Западно-Казахстанской, Мангистауской областей ожидается сильная жара. 
 
В Кызылординской области, на западе Восточно-Казахстанской, Алматинской областей, на юге, востоке Актюбинской области, на юге Атырауской области, на западе, востоке Карагандинской области, на юго-востоке Туркестанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
В Нур-Султане ожидается гроза, +23 - +25 градусов, скорость ветра 9-14 метров в секунду.
 
В Алматы - гроза, +28 - +30 градусов, скорость ветра 2-7, при грозе порывы 12 метров в секунду.
 

Штормовое предупреждение объявили в одиннадцати областях

15.06.2022, 21:22 30131
Штормовое предупреждение объявили в одиннадцати областях
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - Непогода ждет жителей Мангистауской, Кызылординской, Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Туркестанской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Карагандинской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 16 июня ночью на юге, востоке, в центре, днем на северо-востоке Мангистауской области ожидается гроза. Ночью на юге, в центре области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный, ночью на юге, в центре области 15-20 метров в секунду.
 
Днем 16 июня в центре Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
16 июня на севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
 
16 июня на юге, востоке и в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, при грозе 15-20, на востоке области порывы 25 метров в секунду.
 
16 июня на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, гроза, град. Ветер северо-западный, на севере, востоке области 15-20, порывы 23 метра в секунду. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
Днем 16 июня на севере, северо-востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью на юге области - туман. Ветер северо-западный, западный, днем на северо-востоке, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
 
16 июня в горах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Днем на севере области - пыльная буря. Ветер северо-восточный, на севере области, в горных районах 15-20 метров в секунду.
 
16 июня ночью на севере, днем на севере, в центре Павлодарской области ожидаются гроза, град. Ветер западный, днем на севере, в центре области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
16 июня на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ночью и утром на северо-западе области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
Днем 16 июня на юге, востоке Карагандинской области ожидается ветер западный, северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
Днем 16 июня в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. 16 июня на юго-востоке области, в горных районах, днем 17 июня в горных районах ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный, 16 июня на северо-востоке области, в горных районах, 17 июня юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду.
 

В Алматы перекроют проспект Абая

15.06.2022, 21:11 29461
В Алматы перекроют проспект Абая
АЛМАТЫ. 15 ИЮНЯ - В связи с ремонтом дорог с 16 по 20 июня с 08.00 до 19.00 южная и северная части проспекта Абая от улицы Отеген батыра до улицы Тлендиева будут частично перекрыты для снятия верхнего слоя асфальта, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Для укладки нового покрытия южная часть этого участка будет полностью перекрыта в ночь с 20 на 21 июня, а северная часть будет перекрыта в ночь с 21 на 22 июня также с 23.00 до 06.00, сообщает акимат Алматы в Тelegram-канале.
 
Работы были запланированы в рамках среднего ремонта дорог. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим корректировать свой маршрут заранее.
 

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