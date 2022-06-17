Штормовое предупреждение объявили в восьми областях

НУР-СУЛТАН. 16 ИЮНЯ - Непогода ждет жителей Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской, Актюбинской, Кызылординской, Туркестанской, Павлодарской и Костанайской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 17 июня на северо-западе, севере, Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем на юго-западе области порывы 15-20 метров в секунду.

17 июня на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, на западе, юго-востоке области 15-20 метров в секунду. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

17 июня на северо-западе, в центре Мангистауской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на юго-западе области 15-20 метров в секунду.

17 июня ночью на западе, днем на юге, в центре Актюбинской области ожидается ветер северо-западный с переходом на юго-западный, порывы 16 метров в секунду.

17 июня в Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, утром и днем на востоке области 15-20 метров в секунду. Днем ожидается сильная жара - 40 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 17 июня в горах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, на севере области - пыльная буря. Ветер восточный, на севере области, в горных районах 15-20 метров в секунду.

17 июня на юге, востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ветер западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

Утром и днем 17 июня на северо-востоке Костанайской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем на северо-востоке области порывы 15-20 метров в секунду.