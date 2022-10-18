Штормовое предупреждение объявили в восьми областях

Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY – Непогода ждет жителей Актюбинской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областей.
По прогнозу РГП "Казгидромет", 18 октября ночью и утром на севере Актюбинской области ожидается туман.
18 октября ночью на севере, юге, в центре Абайской области ожидается туман.
18 октября ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман.
18 октября на севере, западе Западно-Казахстанской области ожидается туман.
Днем 18 октября на горных перевалах Туркестанской области ожидается северо-восточный ветер 15-20 метров в секунду.
Ночью 18 октября на севере Павлодарской области ожидается туман.
Днем 18 октября на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается ветер западный, юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
Сутки 18, днем 19 октября на юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ночью 18-20 октября в горных районах ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 18-20 октября на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду. Ночью 18-20 октября в горных районах ожидается 2 градуса мороза.