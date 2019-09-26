Синоптики прогнозируют похолодание на всей территории Казахстана в ближайшие дни

Нур-Султан. 25 сентября. Kazakhstan Today - Синоптики прогнозируют похолодание на всей территории Казахстана 26-28 сентября, передает Kazakhstan Today.

Холодный антициклон, вызвавший ночные заморозки на западе и севере Казахстана, продолжает перемещаться в восточном направлении. И уже в ближайшие сутки понижение температуры и заморозки ожидаются в центре и на востоке республики", - сообщает "Казгидромет".

По информации синоптиков, с районов Урала смещается очередной холодный фронт, с которым осадки, сильный порывистый ветер ожидаются в большинстве областей, в северных областях ожидается переход дождя в мокрый снег. И если в прошедшие сутки температура воздуха была на юге, в центре и на востоке выше обычной на 3-6 градусов, то в субботу она приблизится к норме, а в воскресенье во всех регионах будет ниже нормы на 3-8 градусов.

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