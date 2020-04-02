Нур-Султан. 1 апреля. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Казахстане в апреле, передает Kazakhstan Today.

По сообщению РГП "Казгидромет", в апреле погода ожидается относительно теплой и осадочной.

В течение месяца с частой сменой барических образований и прохождением атмосферных фронтов ожидаются осадки, преимущественно дождь, порывистый ветер и колебание температур.

В начале первой декады основной фон температуры в северной половине РК составит ночью 5 градусов мороза - 5 градусов, днем 7-18 градусов тепла; в южной половине ночью 5-13 градусов, днем 15-23 градусов тепла, на крайнем юге 28 градусов тепла.

В середине декады с вторжением антициклона с районов Европейской территории России ожидается небольшой спад температуры воздуха в северной половине ночью до 3-8 градусов мороза, днем до 2-10 градусов тепла, в южной половине влияние антициклона и понижение температуры воздуха прогнозируется в конце декады, ночью столбики термометров понизятся до 3-8 градусов тепла, днем до 10-15 градусов тепла, на крайнем юге до 22 градусов тепла.





В середине второй и второй половине третьей декад ожидаются две волны похолодания. Температура воздуха понизится в северной половине ночью до -3 градусов мороза - 7 градусов тепла, днем до 2-13 градусов тепла; в южной половине ночью до 0 градусов - 10 градусов тепла, днем до 12-22 градусов тепла.





Во второй и третьей декаде с выносом теплых воздушных масс будет наблюдаться повышение температурного фона в дневные часы в северных регионах до 17-22 градуса тепла, в южных до 25-30 градусов тепла.

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