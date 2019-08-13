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Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток

12.08.2019, 12:26 17713
Нур-Султан. 12 августа. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на 13-15 августа 2019 года, передает Kazakhstan Today.
 
"Циклон с районов Москвы и связанные с ним фронтальные системы, смещаясь в восточном направлении, вызовут дожди, на севере, востоке и юго-востоке местами сильные дожди, грозы, шквалистый ветер и выпадение града на большей части республики. После 35-градусной жары на севере страны дневная температура воздуха понизится до 20-25 тепла", - сообщает РГП "Казгидромет". 
 
По информации синоптиков, лишь на западе и юго-западе республики под влиянием антициклона с районов Каспийского моря ожидается погода преимущественно без осадков. 
 

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