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Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток

18.11.2020 12610
Нур-Султан. 18 ноября. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток - 19-21 ноября 2020 года, передает Kazakhstan Today. 

На большую часть Казахстана продолжит оказывать свое влияние северо-западный антициклон, однако местами по стране ожидается снег, связанный с атмосферными фронтальными разделами", - сообщает РГП "Казгидромет". 


На северо-западные и северные регионы республики начнет смещаться ложбина циклона, с центром над Мурманском, который принесет небольшое повышение температуры воздуха. 

 

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