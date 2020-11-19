Нур-Султан. 18 ноября. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток - 19-21 ноября 2020 года, передает Kazakhstan Today.





На большую часть Казахстана продолжит оказывать свое влияние северо-западный антициклон, однако местами по стране ожидается снег, связанный с атмосферными фронтальными разделами", - сообщает РГП "Казгидромет".





На северо-западные и северные регионы республики начнет смещаться ложбина циклона, с центром над Мурманском, который принесет небольшое повышение температуры воздуха.





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