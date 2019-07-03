Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в июле

Нур-Султан. 2 июля. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в июле 2019 года, передает Kazakhstan Today.

"В июле предполагается частая смена синоптической ситуации: западные вторжения антициклонов будут сменяться выходами южных циклонов", - сообщает РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, в начале месяца на северные регионы с районов Скандинавии смещается циклон, с которым ожидается ветер ураганной силы, дожди, местами сильные, а также конвективные явления в виде града, грозы и шквала. Спад температуры прогнозируется на севере, северо-западе и в центре страны, днем до +17+26 градусов по Цельсию. На юге после сильной жары также пройдут ливневые дожди с понижением температуры до +25+33 градусов по Цельсию. К концу первой декады температурный фон постепенно будет повышаться.

Во второй и третьей декадах столбики термометров будут колебаться на севере, в центре и на востоке ночью от +10+15 до +15+20 градусов по Цельсию, днем от +25+30 до +30+38 градусов по Цельсию; на юге, юго-востоке и западе республики намного жарче: ночью от +15+20 до +20+30 градусов по Цельсию, днем от +30+38 до 35-45 тепла", - прогнозируют специалисты.

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