Сквер и пешеходно-транспортный коридор вместо высотного жилого комплекса предлагают построить жители Алматы

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АЛМАТЫ. 22 СЕНТЯБРЯ - Инициативная группа жителей Алматы выступает против точечной застройки и предлагает решение, от которого выиграет весь район и город, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На сегодняшней пресс-конференции, посвященной строительству очередного высотного жилого комплекса, более 200 горожан обратили внимание акимата на то, что реализация проекта вступит в противоречие с правилами формирования архитектурного облика Алматы, принятым 31 мая 2021 года, как по плотности, так и по минимальной величине разрывов и наличию соответствующей социальной инфраструктуры, рекреационных возможностей и минимальных норм придомовой территории. По их словам, строить высотки планируют на участке между пятиэтажными жилыми домами.

Вместо высоток жильцы домов 229, 231 и 235 по проспекту Назарбаева, ЖК Нурлы Тау (блоки 4а и 5а) и ЖК Орион просят сделать сквер и пешеходно-транспортный коридор.

В настоящее время застройщик, возводящий многоэтажный жилой дом по улице Козыбаева, 223, полностью блокировал проход, которым всегда пользовались жители домов, работники бизнес-центров и учащиеся школы №92. Данная ситуация остро поставила вопрос о проницаемости огромного квартала в квадрате улиц Назарбаева - Ганди - Козыбаева - Аль-Фараби, а также о транспортно-пешеходной связанности всего района. Ввиду того, что строительство на данном участке недопустимо, а его роль в градостроительном плане стала наглядна и доказана, инициативная группа жильцов требует от городских властей предотвратить любые попытки строительства на данном земельном участке и закрепить за ним функциональное назначение - пешеходная аллея, общественное пространство с односторонним проездом частного автотранспорта", - заявила на пресс-конференции член инициативной группы Дарья Товштейн.

По мнению жителей, если построить на этом месте сквер, связанными между собой окажутся множество точек притяжения: бизнес центры, торговые комплексы, объекты питания, школа, парк и так далее, привлекающие к себе активный пешеходный трафик. Это повысит комфортность городской среды и экономическую активность в районе и обеспечит жителей квартала благоустроенным местом общего пользования. Проезд, в свою очередь, поможет соединить проспект Назарбаева и улицу Козыбаева, уплотнив уличную сеть и сделает более комфортным членение кварталов. На нем жители предлагают учесть все необходимые меры по успокоению скоростного режима: искривленный проезд и физические ограничители скорости.

Пешеходная аллея с рекреационными функциями улучшит экологическую обстановку в районе, его связанность пешеходно-транспортными путями, повысит качество повседневного пользования городской средой и усилит туристический потенциал всего района. В числе функций, которые предлагается разместить в новом общественном пространстве: сквер, амфитеатр, спортивная и детская площадки, городская плаза".

Активисты уверены, что их проект, разработанный с участием специалистов, отвечает всем заявленным приоритетам устойчивого развития Алматы, а выгоду от него получат не только жители района, но и весь город.

В советское время участок был зарезервирован под место общего пользования, строительство на нем не предполагалось. В настоящее время он является органичным, исторически сложившимся элементом городской среды в этом районе, распложенным в точности посередине мега-квартала в квадрате улиц Назарбаева - Ганди - Козыбаева - Аль-Фараби.

Самым правильным решением с точки зрения городского планирования будет сохранить его, благоустроить, создав транзитное, но привлекательное общественное пространство, которое обеспечит связь улицы Козыбаева с проспектом Назарбаева", - рассказала Товштейн.

Территория участка покрыта естественной растительностью, зрелыми лиственными деревьями, в том числе дубами. Данный ландшафт следует сохранить, облагородить зеленый фонд санитарной обрезкой и дополнительными высадками, проложить поливной водопровод и пешеходные пути. Это полностью соответствует программе "Зеленый город" и будет способствовать достижению ее показателей, считают активисты.

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