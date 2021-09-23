Сквер и пешеходно-транспортный коридор вместо высотного жилого комплекса предлагают построить жители Алматы

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На сегодняшней пресс-конференции, посвященной строительству очередного высотного жилого комплекса, более 200 горожан обратили внимание акимата на то, что реализация проекта вступит в противоречие с правилами формирования архитектурного облика Алматы, принятым 31 мая 2021 года, как по плотности, так и по минимальной величине разрывов и наличию соответствующей социальной инфраструктуры, рекреационных возможностей и минимальных норм придомовой территории. По их словам, строить высотки планируют на участке между пятиэтажными жилыми домами.
Вместо высоток жильцы домов 229, 231 и 235 по проспекту Назарбаева, ЖК Нурлы Тау (блоки 4а и 5а) и ЖК Орион просят сделать сквер и пешеходно-транспортный коридор.
В настоящее время застройщик, возводящий многоэтажный жилой дом по улице Козыбаева, 223, полностью блокировал проход, которым всегда пользовались жители домов, работники бизнес-центров и учащиеся школы №92. Данная ситуация остро поставила вопрос о проницаемости огромного квартала в квадрате улиц Назарбаева - Ганди - Козыбаева - Аль-Фараби, а также о транспортно-пешеходной связанности всего района. Ввиду того, что строительство на данном участке недопустимо, а его роль в градостроительном плане стала наглядна и доказана, инициативная группа жильцов требует от городских властей предотвратить любые попытки строительства на данном земельном участке и закрепить за ним функциональное назначение - пешеходная аллея, общественное пространство с односторонним проездом частного автотранспорта", - заявила на пресс-конференции член инициативной группы Дарья Товштейн.
По мнению жителей, если построить на этом месте сквер, связанными между собой окажутся множество точек притяжения: бизнес центры, торговые комплексы, объекты питания, школа, парк и так далее, привлекающие к себе активный пешеходный трафик. Это повысит комфортность городской среды и экономическую активность в районе и обеспечит жителей квартала благоустроенным местом общего пользования. Проезд, в свою очередь, поможет соединить проспект Назарбаева и улицу Козыбаева, уплотнив уличную сеть и сделает более комфортным членение кварталов. На нем жители предлагают учесть все необходимые меры по успокоению скоростного режима: искривленный проезд и физические ограничители скорости.
Пешеходная аллея с рекреационными функциями улучшит экологическую обстановку в районе, его связанность пешеходно-транспортными путями, повысит качество повседневного пользования городской средой и усилит туристический потенциал всего района. В числе функций, которые предлагается разместить в новом общественном пространстве: сквер, амфитеатр, спортивная и детская площадки, городская плаза".
Активисты уверены, что их проект, разработанный с участием специалистов, отвечает всем заявленным приоритетам устойчивого развития Алматы, а выгоду от него получат не только жители района, но и весь город.
В советское время участок был зарезервирован под место общего пользования, строительство на нем не предполагалось. В настоящее время он является органичным, исторически сложившимся элементом городской среды в этом районе, распложенным в точности посередине мега-квартала в квадрате улиц Назарбаева - Ганди - Козыбаева - Аль-Фараби.
Самым правильным решением с точки зрения городского планирования будет сохранить его, благоустроить, создав транзитное, но привлекательное общественное пространство, которое обеспечит связь улицы Козыбаева с проспектом Назарбаева", - рассказала Товштейн.
Территория участка покрыта естественной растительностью, зрелыми лиственными деревьями, в том числе дубами. Данный ландшафт следует сохранить, облагородить зеленый фонд санитарной обрезкой и дополнительными высадками, проложить поливной водопровод и пешеходные пути. Это полностью соответствует программе "Зеленый город" и будет способствовать достижению ее показателей, считают активисты.
Напомним: жители разных районов Алматы уже не раз жаловались на уплотнительную застройку. Так, в микрорайоне Самал-3 застройщик перекрыл жильцам близлежащих домов проход к улице Мендикулова. А в Бостандыкском районе Алматы жители дома, расположенного по улице Короленко, обеспокоены, что проходящая прямо перед подъездами проезжая часть несет опасность для их жизни. Большой поток машин по улице стал результатом сдачи нового жилого комплекса Terra, построенного компанией Tau Development.
Жители города также пожаловались на вырубку краснокнижных деревьев на участках, отведенных под индивидуальное жилищное строительство. А 17 сентября председатель комитета экологического регулирования и контроля МЭГПР РК Зулфухар Жолдасов сообщил, что в Алматы за последние 30 лет значительно снизилась скорость ветра, из-за чего в атмосфере скапливается огромное количество загрязняющих веществ. Жолдасов связывает это с уплотнительной застройкой.
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