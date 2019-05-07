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Сменился начальник Департамента полиции Карагандинской области

06.05.2019, 20:46 4105
Сменился начальник Департамента полиции Карагандинской области
Караганда. 6 мая. Kazakhstan Today - По согласованию с Администрацией президента на должность начальника Департамента полиции Карагандинской области назначен полковник полиции Файзуллин Ерлан Жумасеитович, передает Kazakhstan Today.
 
Личному составу нового начальника представил первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев и акимом области Ерлан Кошанов, сообщает пресс-служба МВД РК.
 
До назначения Файзуллин занимал должность первого заместителя начальника Департамента полиции Карагандинской области.

Напомним, ранее сменились начальники департаментов полиции в Нур-СултанеАкмолинской и Актюбинской областях
 

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