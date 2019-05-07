Сменился начальник Департамента полиции Карагандинской области

Личному составу нового начальника представил первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев и акимом области Ерлан Кошанов, сообщает пресс-служба МВД РК.
До назначения Файзуллин занимал должность первого заместителя начальника Департамента полиции Карагандинской области.
Напомним, ранее сменились начальники департаментов полиции в Нур-Султане, Акмолинской и Актюбинской областях.
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