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Совет аксакалов создадут в Кордайском районе

10.02.2020, 17:55 6346
Нур-Султан. 10 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня в селе Аухатты Кордайского района правительственная комиссия во главе с заместителем премьер-министра РК Бердибеком Сапарбаевым провела встречу со старейшинами аулов Каракемер, Масанчи, Аухатты, Сортобе, Булан батыр Кордайского района, передает Kazakhstan Today.
 
На встрече обсуждались пути решения проблемных вопросов, сохранения стабильности и единства в обществе. Аксакалы сошлись во мнении, что в нравственно-воспитательной работе с молодежью имеются серьезные упущения, которые привели к тому, что бытовой конфликт вылился в известные всем события, сообщает пресс-служба главы правительства.
 
Старейшины договорились о создании совместного Совета аксакалов, который охватит указанные населенные пункты. Бытовые проблемы в этих аулах будут решать старейшины сел на общем совете. Они взяли обязательства проводить воспитательную работу с молодежью и организовывать совместные культурно-спортивные развлекательные мероприятия для укрепления духа единства между всеми национальностями, проживающими в Кордайском районе.
 
Предприниматели - выходцы из Кордайского района, изъявили желание оказать финансовую и материальную помощь для восстановления и развития родного края. 
 
В собрании также приняли участие аким области Аскар Мырзахметов, старейшины сел, авторитетные жители, председатели Советов ветеранов, руководители центральных госорганов, депутаты парламента. 
 
Ранее сообщалось, что 7 февраля в ходе массовых беспорядков в Кордайском районе погибли 10 человек, 43 человека были госпитализированы. Всего после массовых беспорядков в Жамбылской области за медицинской помощью обратилось более 170 человек. В числе получивших ранения - 5 сотрудников полиции, трое из них получили огнестрельные ранения. В результате пожаров пострадали 25 частных жилых домов, 31 коммерческий объект и 41 автомобиль. Начато досудебное производство по статьям 272 (Организация и участие в массовых беспорядках) и 99 УК РК (Умышленное убийство). Изъято 2 охотничьих ружья, 2 пистолета, 54 бутыли с зажигательной смесью. По данным МВД, причиной массовых беспорядков стал дорожный конфликт, после которого в мессенджерах начали распространяться провокационные призывы. На сегодняшний день провокатор установлен
 

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