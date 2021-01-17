Спасатели рекомендуют жителям ВКО иметь двухдневный запас воды и продуктов

Усть-Каменогорск. 16 января. Kazakhstan Today - В Восточном Казахстане 16 и 17 января объявлено штормовое предупреждение. В регионе наблюдается сильный ветер, в связи с чем спасатели областного департамента по ЧС просят жителей региона соблюдать меры безопасности, передает Kazakhstan Today.

По возможности рекомендуется не покидать свои дома и не выезжать за пределы населенных пунктов.

Будьте готовы к возможному отключению электроэнергии. Если же вы живете в сельской местности, то не будет лишним подготовить двухсуточный запас воды, продуктов, медикаментов, фонарей и свечей, инструмент для уборки снега. Если выйти необходимо, не прячьтесь от порывов ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение кровельных материалов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, под деревьями, не стойте рядом с линиями электропередач", - цитирует издание Arnapress сообщение ДЧС региона.

Также рекомендуется не парковать автомобили рядом с деревьями и слабо закрепленными конструкциями. Водителям нужно соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Если возникла необходимость в помощи спасателей, обращайтесь в службу спасения по телефону 112.

Кроме того, в пресс-службе областного акимата рассказали, что сегодня из-за порывов ветра до 32 метров в секунду частично снесены крыши котельной в селе Шуак и школы в селе Капанбулак Жарминского района.

Пострадавших нет. Действует комиссия в составе местных исполнительных органов", - сказано в сообщении ведомства.

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