Спикер сената рассказал, чем заняты депутаты на парламентских каникулах

Нур-Султан. 28 июля. Kazakhstan Today - Спикер сената парламента Казахстана Маулен Ашимбаев рассказал, чем занимаются депутаты на парламентских каникулах, передает Kazakhstan Today.

В последнее время группа гражданских активистов в соцсетях организовала мониторинг нахождения депутатов в период парламентских каникул. В связи с этим, как спикер сената, хочу отметить, что в настоящее время сенаторы находятся в своем регионе или столице. Несколько наших коллег, ввиду завершения срока полномочий, принимают участие в избирательной кампании по выборам депутатов сената", - написал Ашимбаев на своей странице в Facebook .

По его словам, некоторые сенаторы "заразились коронавирусом, но все более или менее успешно справились с инфекцией".

Сегодня депутаты находятся в своих регионах. Так называемые "парламентские каникулы" - это не отдых в традиционном понимании, а прежде всего продолжение работы, хотя и вне стен парламента. Сенаторы по-прежнему индивидуально работают над законопроектами, которые будут вынесены на предстоящую сессию. Безусловно, действующие ограничительные меры внесли коррективы в формат региональных поездок сенаторов. На период карантина депутатам пришлось отказаться от традиционных массовых встреч с гражданами. Но они обязательно будут проведены после снятия ограничений и улучшения эпидемиологической обстановки. Находясь в регионах, сенаторы контролируют ход исполнения поручений Главы государства, видят, где не хватает лекарств, медицинского оборудования и оперативно подключаются к решению этих вопросов, привлекая центральные и местные госорганы", - подчеркнул он.

По словам спикера сената, коронавирус не разделяет людей по социальному статусу, имущественному положению, полу и этнической принадлежности. Поэтому противодействие пандемии должно носить характер общенациональной борьбы.

В эту деятельность включились госорганы, депутаты, общественные институты и граждане. Мы должны вместе поддерживать друг друга, показать себя единой нацией. Это является одним из залогов эффективности борьбы с пандемией. В этих условиях сенаторы продолжат работу, направленную на обеспечение охраны здоровья граждан и посткризисное восстановление экономики. Готовы конструктивно сотрудничать и взаимодействовать со всеми заинтересованными гражданами и организациями", - резюмировал Ашимбаев.

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