08.10.2025, 15:21 55001
Срок гарантии на бытовую технику был больше, чем на квартиру - депутат о новых нормах Строительного кодекса
Депутатам удалось вернуть в законодательство норму о 10-летней гарантии на новые постройки
Астана. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На брифинге в мажилисе депутат Мурат Абенов сообщил, что депутатам удалось внести в Строительный кодекс норму, согласно которой срок гарантии на новое жилье увеличен до 10 лет.
Он напомнил, что с 2016 года срок гарантии на построенные здания составлял всего два года.
Даже через три года школы падают, больницы падают, бюджетные деньги. Люди покупают квартиры, а они разваливаются. Но требовать владельцы не могут, потому что написали "2 года". На холодильники и стиральные машины срок гарантии выше, чем на квартиры, которые куплены за миллионы", - высказался мажилисмен.
Абенов подчеркнул, что депутатам удалось вернуть в законодательство норму о 10-летней гарантии на новые постройки.
Правительство сначала не хотело, но в итоге согласилось. Теперь гарантийный срок на основные конструктивные элементы - фундамент, стены, крышу и внешнюю отделку - составит 10 лет", - добавил он.
Напомним, мажилис одобрил в первом чтении проект Строительного кодекса и сопутствующие ему поправки по вопросам архитектуры. Теперь прием жилья в эксплуатацию будет осуществляться с участием ГАСК и МЧС. Нормами кодекса предусмотрено внедрение общественного контроля при планировке населенных пунктов. Кроме того, при планировании застроек будут применять карты сейсмического зонирования.
08.10.2025, 19:34 40281
Некоторые казахстанцы начали получать SMS с предупреждением о возможной утрате статуса в ОСМС
Граждане, прекратившие уплату взносов, сохраняют доступ к медицинской помощи в системе ОСМС в течение трех месяцев
Астана. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Некоторые казахстанцы начали получать SMS с номера 1414 с предупреждением о возможной утрате статуса в системе обязательного социального медицинского страхования, сообщили в пресс-службе Фонда социального медстрахования.
Первые SMS-уведомления начали поступать в сентябре и адресованы лицам, которые могут лишиться статуса застрахованного в октябре 2025 года. В этот список вошли граждане, у которых последний платеж на ОСМС был произведен в июне. Так как в июле, августе и сентябре платежи не поступали, в октябре они рискуют потерять статус", - заявили в пресс-службе.
В фонде напомнили, что граждане, прекратившие уплату взносов, сохраняют доступ к медицинской помощи в системе ОСМС в течение трех месяцев.
В этот период они считаются условно застрахованными, однако за ними сохраняется обязанность по уплате взносов за пропущенные месяцы", - добавили в пресс-службе.
Ранее министр здравоохранения Акмарал Альназарова доложила о текущем состоянии и проводимой модернизации системы обязательного социального медицинского страхования.
08.10.2025, 18:44 40126
Нет интернета и не отправляются SMS: пользователи казахстанских SIM-карт пожаловались на проблемы в России Эксклюзив КТ
Фото: Depositphotos
Москва. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Пользователи казахстанских SIM-карт Kcell, Altel и Beeline пожаловались на проблемы с работой интернета и отправкой SMS в Российской Федерации, передает корреспондент агентства.
По предварительным данным, ограничения были введены российскими властями. Предполагалось, что запрет, действующий с 6 октября, продлится один день. Однако, по последней информации, ограничение сохраняется до сих пор. Когда ситуация нормализуется и какова причина введенных мер - пока не сообщается.
Дополнено 08.10.2025, 20.45
Казахстанские операторы связи подтвердили информацию о временных ограничениях корреспонденту Kazakhstan Today.
Как рассказали в Beeline, причины ограничений на стороне роуминг-партнеров. Оператор продолжает выполнять свои обязательства по предоставлению связи абонентам в Казахстане и других странах.
В пресс-службе Tele2 порекомендовали пополнить баланс перед поездкой и не переключаться на роуминг от других операторов - если это сделать, блокировка интернета и SMS продлится еще на 24 часа.
Ранее на сайте Министерства связи и информатизации Беларуси появилась информация о том, что с 6 октября со стороны государственных органов Российской Федерации введены регуляторные ограничения по условиям предоставления услуг связи на территории страны.
Российские операторы связи вводят обязательную 24-часовую блокировку услуг передачи данных и SMS для всех абонентов в роуминге, регистрирующих в сетях российских операторов связи. Данное решение обязательно к исполнению и направлено на обеспечение национальной безопасности Российской Федерации и ее граждан. Блокировка автоматически применяется с момента первой регистрации в сети российских операторов и действует в течение 24 часов, после чего снимается", - заверили в министерстве.
Отмечалось, что при отсутствии активности по зарегистрированной в сети SIM-карте в течение 3 дней после снятия блокировки она будет применена снова на 24-часовой период до появления активности.
Ограничения не затрагивают голосовые услуги, которые будут полностью доступны независимо от блокировки услуг передачи данных и SMS", - добавили в пресс-службе.
08.10.2025, 18:10 42286
На юге Казахстана открылся областной фестиваль "Есениада-2025"
Фото: Россотрудничество
Тараз. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Таразе в день 130-летнего юбилея великого русского поэта Сергея Есенина открылся областной фестиваль "Есениада-2025", сообщает пресс-служба Россотрудничества.
Большая честь - праздновать юбилей поэта с казахстанскими друзьями (...) Отрадно, что жители Тараза, люди разных национальностей и возраста, приходят к памятнику поэта, читают его стихи - это значит, что поэзия живет в наших душах. Особенно хочу подчеркнуть ценность непрерывных культурных связей между Казахстаном и Россией. Ваш фестиваль - прекрасный пример культурного диалога, для которого не существует границ. Символично, что в этом году юбилей Сергея Есенина совпал со 100-летием института народной дипломатии. Мы очень гордимся и дорожим этой дружбой!" - заявил директор музея-заповедника Вячеслав Журавлев.
Также сообщается, что при содействии Русского дома в Алматы организатора фестиваля, русскую общину "Радонеж", поддержал Государственный музей-заповедник Сергея Есенина в родном селе поэта Константиново Рязанской области.
Еще одним подарком для гостей и участников фестиваля стала видеоэкскурсия по музею-заповеднику Сергея Есенина. Ею открылся праздничный вечер в честь юбилея поэта, а прошедшие накануне Есенинские чтения украсила переданная Русским домом в Алматы выставка "Есенин. Живите так, как вас ведет звезда", подготовленная Государственным музеем истории российской литературы имени Даля", - отметили в пресс-службе.
Также отмечается, что именно в Таразе расположен единственный в Казахстане памятник поэту, где каждый год встречаются знатоки и любители его творчества. Как утверждают местные жители, любовь к поэзии Есенина не менее велика, чем к творчеству Пушкина.
Творчество и судьба одного из самых ярких поэтов Серебряного века привлекает множество исследователей и ценителей искусства слова. Благодаря Русскому дому в Алматы фонд Городской универсальной библиотеки имени Пушкина пополнился новейшей исследовательской литературой о творчестве Сергея Есенина", - сообщили в Россотрудничестве.
Позже юбилейные мероприятия поддержали учащиеся Алматы. В частности, в гимназии № 34 при поддержке Казахстанского русского культурного центра и Русского дома в Алматы состоялись Есенинские чтения "Живое слово великого поэта".
Читая стихи, участники артистично и искренне воссоздали мир внутренних переживаний есенинских героев. Гостями программы стали студенты Казахской национальной консерватории имени Курмангазы. Особым украшением мероприятия стала подготовленная гимназистами фотовыставка", - добавили в пресс-службе.
08.10.2025, 17:55 46891
Казахстанцы обеспокоены ростом цен на продукты: граждане стали реже покупать мясо, овощи и фрукты
Фото: Depositphotos
Астана. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Исследование бюро экспресс-мониторинга общественного мнения DEMOSCOPE показало, что 74,7% казахстанцев обеспокоены ростом цен на продукты питания за последние полгода, сообщает пресс-служба бюро.
Из них 51,1% крайне обеспокоены и 23,6% скорее обеспокоены. Вместе с тем 16,5% не очень обеспокоены, и только 6,9% респондентов рост цен совсем не беспокоит. Одним из наиболее тревожных индикаторов потребительских настроений стала вынужденная экономия казахстанцев", - заявили в пресс-службе.
Согласно данным опроса, 62% из-за высокой стоимости стали реже покупать мясо, а также овощи и фрукты (24,5%), рыбу (20,5%), молочные продукты (16,9%), хлеб и мучные изделия (12,1%), колбасные изделия (11,2%), сладости и напитки (10,9%).
Но 24,1% респондентов по-прежнему не экономят на еде и покупают привычные продукты", - добавили в бюро.
Напомним, до 12,9% выросла годовая инфляция в сентябре в Казахстане. Наибольший вклад в годовой уровень инфляции внесли продукты питания.
Ранее, выступая с посланием народу Казахстана, глава государства Касым-Жомарт Токаев назвал одной из главных проблем высокую инфляцию, которая съедает рост экономических показателей и доходов населения. Он отметил, что правительству и Нацбанку необходимо объединить усилия для решения данной проблемы.
Тем временем реальная заработная плата казахстанцев снизилась. Согласно данным статистики, среднемесячная заработная плата в Казахстане во втором квартале текущего года составила 420,9 тысячи тенге. Несмотря на ее рост в номинальном выражении на 9,8% за год, показатель реальной заработной платы сократился на 1,4%.
08.10.2025, 15:53 52151
Там нет воды и канализации - депутат требует разобраться с незаконным строительством ЖК в предгорьях Алматы
Строители обогатятся, а тянуть воду и канализацию придется за счет бюджета, уверена Смирнова
Астана. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Ирина Смирнова потребовала разобраться с незаконным строительством жилого комплекса в горах Алматы, где отсутствуют водоснабжение и канализация.
По словам депутата, на месте вырубленного яблоневого сада, неподалеку от обсерватории в горах Алматы, незаконно возводится жилой комплекс, несмотря на то что по документам на этом участке разрешено строительство только коттеджного городка.
Там нет воды для тех, кто живет. Завтра туда заселятся люди. Где мы возьмем воду? Опять за счет народного бюджета будет тянуться вода, потому что строителям нужно продать эти кварталы, которые они там строят совершенно незаконно", - заявила Смирнова.
Она отметила, что ни акимат, ни градостроительные органы, ни ведомства, отвечающие за водоснабжение и канализацию, не смогли остановить строительство.
Особое внимание депутат обратила на несоблюдение норм по этажности: в горной местности допускается строительство зданий не выше трех этажей, однако застройщик возводит четырехэтажные дома, маскируя четвертый этаж под мансарду или техническое подполье.
Смирнова обратилась к рабочей группе, рассматривающей проект Строительного кодекса ко второму чтению, с требованием детально рассмотреть данный случай.
Возможно остановить незаконную стройку, проблемы которой будет решать государство за счет бюджета, после того как обогатятся строители?" - поинтересовалась Смирнова.
Ранее депутат Бакытжан Базарбек поднял вопрос запрета строительства на тектонических разломах и в селеопасных зонах. По его словам, на 13 из 27 разломов в Алматы построены многоквартирные дома, а люди "не знают, где живут".
08.10.2025, 13:31 58001
Люди не знают, где они живут - депутат требует запретить строительство на тектонических разломах и в селеопасных зонах
Фото: Depositphotos
Астана. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании мажилиса, где депутаты рассмотрели проект нового Строительного кодекса, мажилисмен Бактыжан Базарбек потребовал запретить строительство многоквартирных домов на тектонических разломах, в предгорьях и селеопасных зонах.
Бакытжан Базарбек подчеркнул, что часть территории Казахстана находится в сейсмически опасной зоне, а прогнозирование землетрясений является наиболее сложным и непредсказуемым, особенно в Алматы. Он обратил внимание, что, когда нормы по обеспечению сейсмобезопасности в проекте Строительного кодекса были представлены в мажилис, они были слабые, "беззубые" в отношении застройщиков.
Чувствовалось, что они писались под застройщиков", - отметил он.
Мажилисмен подчеркнул, что через Алматы проходит 27 тектонических разломов, 13 из которых застроены многоквартирными жилыми домами.
Люди просто не знают, где они живут. В частности, 40-этажная башня компании RAMS строится на 6-м диагональном тектоническом разломе шириной 100 метров. Вы, как министр, озвучьте позицию. Будете запрещать строить на разломах или нет?" - обратился Базарбек к министру промышленности и строительства Ерсаину Нагаспаеву.
Вместе с тем депутат спросил о намерениях властей ввести запрет на строительство ЖК в предгорьях, а также селеопасных и оползнеопасных зонах.
На это Нагаспаев ответил, что в Строительном кодексе вопросам сейсмобезопасности будет отведена отдельная глава.
Различные механизмы сейчас по сейсмике вводятся. Там такой механизм, как оценка сейсмической опасности, сейсмического риска. Такой механизм, как паспортизация объектов, это все будет. МИО все-таки должны быть ответственны, проводить эту паспортизацию, что позволит им определять уровень сейсмического риска объектов", - сказал министр.
Он также сообщил, что теперь при разработке ПДП и генеральных планов будут использоваться карты сейсмического микрозонирования. Разработкой таких карт занимаются подведомственные организации МЧС.
В Алматы такие карты уже существуют. Соответственно, при разработке проектно-сметной документации и выдаче исходно-разрешительных документов будут учитываться эти карты", - пояснил министр.
Сегодня мажилис одобрил в первом чтении проект Строительного кодекса и сопутствующие ему поправки по вопросам архитектуры. Теперь прием жилья в эксплуатацию будет осуществляться с участием ГАСК и МЧС. Нормами кодекса предусмотрено внедрение общественного контроля при планировке населенных пунктов. Кроме того, при планировании застроек будут применять карты сейсмического зонирования.
Ранее Базарбек поднял вопросы о незаконной срезке горных массивов, засыпке природных логов и рек, самовольном строительстве, затягивании демонтажа объектов незаконного строительства в предгорьях и верхних районах Алматы. По его словам, в результате бездействия госорганов в верхней части Алматы практически не осталось природных логов, которые не были бы засыпаны для будущего элитного жилья. Обнаружены 12 фактов засыпки логов, которые являются естественным руслом для талых вод.
В случае таяния ледников и мореных озер Алматы ждет огромная катастрофа. Под водой могут оказаться тысячи людей, проживающих в домах, которые возведены в логах", - заявил депутат.
07.10.2025, 22:45 92706
Опрос КТ: 85% респондентов считают, что государство должно сдерживать рост тарифов на ЖКХ Эксклюзив КТ
Фото: depositphotos.com
Астана. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Подавляющее большинство респондентов считают, что государство должно сдерживать рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги, передает корреспондент агентства.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Рост тарифов на коммунальные услуги в Казахстане за последний год был значительным. При этом в 2026 году тарифы на услуги ЖКХ могут вырасти на 20-30% в стране. Считаете ли вы, что государство должно сдерживать рост тарифов?"
85% участников опроса ответили: "Да, тарифы нужно снижать", 4% выбрали ответ: "Нет, повышение тарифов необходимо для экономики", 8% ответили: "Пусть растут постепенно" и 3% - "Мне все равно".
Напомним, в августе о росте тарифов на услуги ЖКХ в рамках реализации Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов сообщил глава Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК Тимур Косымбаев на брифинге в правительстве.
В целом планы на следующий год - это рост тарифов в пределах 20-30%", - пояснил глава КРЕМ.
Позже в правительстве заявили, что роста тарифов для населения и производителей социальных продуктов питания до конца года не ожидается.
Как пояснил в ходе совещания по сдерживанию инфляции Тимур Косымбаев, все запланированные на этот год повышения коммунальных тарифов уже завершены, а новых заявок от субъектов естественных монополий не поступало.
В конце сентября в филиале АО "Алатау Жарық Компаниясы" - "Энергосбыт" сообщили, что с 1 октября в Алматы и Алматинской области вырастет предельная цена на электроэнергию.
Рост тарифов в "Энергосбыте" объяснили повышением тарифов на услуги АО "Алатау Жарық Компаниясы" по передаче электрической энергии по сетям регионального уровня и услуге по передаче электрической энергии по сетям АО "Национальная компания "Қазақстан темiр жолы".
Между тем президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился с 6 октября ввести запрет на повышение цен в стране. Об этом сообщает БЕЛТА.
По итогам совещания президент озвучил свое решение: "С 6 числа запрещается всякий рост цен. За-пре-ща-ет-ся! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. Поэтому с сегодняшнего дня рост цен запрещается. И не дай бог кто-то по бухгалтерии проведет задним числом что-то, какие-то расчеты, перерасчеты".
07.10.2025, 15:59 87206
Минздрав определил перечень мудуслуг, которые можно оплатить за счет пенсионных излишков
Фото: Pixabay.com
Астана. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На пресс-конференции в правительстве министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила, что запрет на использование излишков пенсионных накоплений коснется только лечения зубов, но не распространится на другие медицинские услуги, передает корреспондент агентства.
По словам Альназаровой, казахстанцы могут использовать пенсионные накопления для лечения по семи направлениям, включая орфанные заболевания, офтальмологические и реконструктивные операции.
На сегодня принято решение исключить только стоматологические услуги. Министр пояснила, что меры были приняты на фоне нескольких уголовных дел по нелегальному выведению средств из ЕНПФ.
По информации "Отбасы банка", в период с 2021 года по 20 августа 2025 года через платформу enpf-otbasy.kz было проведено 795 424 транзакции на сумму 757 млрд тенге только по цели "стоматологические услуги". Анализ показал, что более 222 млрд тенге были направлены в топ-20 стоматологических клиник. Основная часть этих клиник находится в крупных городах Казахстана.
Оптимизация других услуг не планируется. Они в полном объеме остаются", - заверила Альназарова.
Напомним, в Атырауской области проводятся масштабные следственно-оперативные мероприятия по делу об выведении более 200 млрд пенсионных накоплений. Организаторы схем использовали более 30 стоматологических клиник, якобы расположенных в Атырау, Астане, Алматы, Шымкенте, Актау и других регионах страны. На самом деле данные медорганизации существовали лишь на бумаге, услуги гражданам они не оказывали. У них отсутствовали помещения, оборудование и квалифицированные сотрудники. Руководители и учредители стоматологических клиник даже не имели медицинского образования.
Ранее о преступных схемах по выведению средств из ЕНПФ на якобы стоматологические услуги доложил президенту РК глава АФМ Жанат Элиманов.
11 сентября, после заявлений о крупных аферах по незаконному выводу средств из ЕНПФ, в "Отбасы банке" (уполномоченный оператор по использованию ЕПВ) сообщили о решении правительства с 15 сентября 2025 года по 15 апреля 2026 года на платформе enpf-otbasy.kz приостановить прием заявок на лечение зубов. При этом отмечалось, что заявки, поданные до этой даты, будут отработаны в штатном режиме.
15 сентября Министерство здравоохранения опубликовало на портале "Открытые НПА" проект изменений в приказ об использовании единовременных пенсионных выплат, согласно которым казахстанцы вовсе не смогут использовать единовременные пенсионные выплаты на стоматологические услуги (протезирование зубов, имплантация).
Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений", - указано в проекте документа.
Публичные обсуждения приказа длились до 3 октября 2025 года, а дата окончания онлайн-обсуждения - 6 октября 2025 года. На сегодняшний день текст приказа на официальных сайтах не опубликован.
Читаемое
Казахстанцы больше не смогут использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений. В то же время услуги стоматологов не входят в ОСМС и остаются одними из самых дорогостоящих в стране. Для многих граждан возможность использовать излишки пенсионных накоплений являлась единственным способом получить необходимое лечение. Как вы относитесь к этому нововведению?