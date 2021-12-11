Стройка BI Group перекрыла улицу в Алматы

Фото: Facebook / Полина Шиманская
Побывала на выездном заседании маслихата Алматы по строительству по поводу уничтожения улицы Пожарского под новый ЖК", - написала Шиманская в Facebook.
По ее словам, в компании-застрощике BI Group аргументировали, что "улица не закрыта, а перекрыта".
Если есть асфальт, это еще не означает, что он улица! Улицы не всегда предназначаются для ходьбы. А еще любимая фраза всех застройщиков и тех, кто к ним причастен от власти - "Так застраивались все города!" - привела ответы застройщика журналист.
Журналист подчеркнула, что "известные столицы категорически сохраняют свой архитектурный дух". По ее словам, "временщики" лишь зарабатывают деньги и "уродуют город".
Они сейчас апеллируют, мол, чего жители вцепились в малюсенькую улочку чуждого Казахстану Пожарского, не понимая, что мы уже готовы стоять за каждый клочок после того, как у нас отобрали трамваи, дворцы, фонтаны, целые районы и парки с садами", - возмутилась журналист.
Стоит отметить, что жители города Алматы стали регулярно жаловаться на уплотняющую застройку в городе, которая вызывает проблемы с коммуникациями, сложности с парковкой, ведет не только к осложнению экологических проблем, но и к перегрузке сетей водо- и электроснабжения.
Агентство неоднократно писало о том, что строительство многоэтажек в предгорьях негативно сказалось на качестве атмосферного воздуха и стало причиной ежегодных подтоплений. При этом в городе ухудшается качество воды, которое когда-то благодаря горным рекам считалось образцовым. Растет угроза селепроявлений. Кроме того, за последние десятилетия город лишился прекрасных исторических зданий, о чем старожилы Алматы сожалеют по сей день.
Напомним, что в Алматы на участке бывшего Плодоконсервного комбината размером в 13 гектаров планировали построить 57 17-этажных домов. Жители города были возмущены тем, что давая разрешение на подобные застройки, чиновники, к сожалению, не задумываются, что в дальнейшем уплотняющая застройка негативно скажется на экологической и транспортной инфраструктуре района и города. Кроме того, сообщалось, что жители Алмалинского района Алматы возмущены целым рядом проблем, которые вынуждены решать после того, как во дворах построили несколько многоэтажек.
В августе в редакцию информационного агентства KAZAKHSTAN TODAY поступило письмо от алматинцев, проживающих на пересечении улиц Наурызбай батыра и Айтеке би. Оказалось, что во дворе трехэтажных домов после нескольких лет строительства поставили два девятиэтажных дома. С тех пор жизнь в "золотом квадрате" превратилась в сплошное мучение.