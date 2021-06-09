Суд Нур-Султана оштрафовал Минздрав РК за воспрепятствование защите Биртанова

НУР-СУЛТАН. 8 ИЮНЯ - Специализированный межрайонный административный суд Нур-Султана оштрафовал Министерство здравоохранения РК за непредоставление документов, запрошенных адвокатами экс-министра Елжана Биртанова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

8 июня в столичном суде рассматривается продление домашнего ареста Елжану Биртанову. В ходе заседания адвокат Серик Сагалиев выступил с обвинительным заявлением в адрес Минздрава РК, сообщает Kazpravda.kz

Защите чинятся препятствия при сборе доказательств невиновности нашего подзащитного. На адвокатские запросы, направленные в Министерство здравоохранения, министерство не отвечает, а в последующем вообще отказалось давать ответы, ссылаясь на то, что платформа признана вещественным доказательством. Тогда как защита не просила предоставить саму платформу или доступ к ней, а просила копию документов, необходимых для осуществления полноценной защиты. Это при том, что копии некоторых документов были представлены Министерству здравоохранения. В этой связи защита была вынуждена обратиться в департамент юстиции Нур-Султана с заявлением о составлении протокола об административном правонарушении в отношении Министерства здравоохранения по факту воспрепятствования законной деятельности адвоката", - сообщил Сагалиев.

Протокол был составлен и направлен в Специализированный межрайонный административный суд Нур-Султана для рассмотрения по существу.

По результатам рассмотрения протокола 7 июня Специализированный межрайонный административный суд Нур-Султана в отношении Министерства здравоохранения признал ведомство виновным в совершении административного правонарушения по статье 668 Кодекса об административных правонарушениях и наложил на министерство штраф в размере 40 813 тенге. Тем самым факт воспрепятствования защите в этом деле в сборе доказательств установлен постановлением административного суда.

Напомним: Биртанов был освобожден от должности министра здравоохранения 25 июня 2020 года. О задержании экс-министра здравоохранения стало известно 3 ноября. Его подозревают в растрате бюджетных средств в особо крупном размере.

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