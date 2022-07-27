Султанов о торговле на рынках: участники создавали искусственный дефицит и манипуляции с ценами

НУР-СУЛТАН. 26 ИЮЛЯ - Генеральная прокуратура в мае завершила проверку 122 рынков. Об итогах проверки рассказал на брифинге в СЦК вице-премьер - министр торговли и интеграции Республики Казахстан Бахыт Султанов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Среди системных проблем отмечается отсутствие регламентации деятельности владельцев и администрации рынков; высокие арендные ставки за торговое место - до 15 тысяч тенге в день; навязывание администрацией рынка аффилированных поставщиков по оказанию дополнительных услуг", - сказал Бахыт Султанов.
Кроме того, в ходе проверок были отмечены случаи создания участниками рынка искусственного дефицита на товар и манипуляции с ценами.
Для решения вышеуказанных проблем МТИ совместно с Генпрокуратурой предлагает наделить собственника рынков персональной ответственностью за организацию торговли.
Кроме того, предлагается установить квалификационные и инфраструктурные требования к рынкам, а также создать информационную систему, которая позволит обеспечить конкурентный и свободный доступ к торговым площадям для отечественных товаропроизводителей.
Султанов уточнил, что данные нормы находятся на рассмотрении мажилиса парламента.