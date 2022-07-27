Султанов о торговле на рынках: участники создавали искусственный дефицит и манипуляции с ценами

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НУР-СУЛТАН. 27 ИЮЛЯ - Комитет государственных доходов предупреждает граждан Казахстана, что приобретать временно ввезенные транспортные средства, а также эксплуатировать такие машины на территории страны можно только после таможенной очистки и, соответственно, уплаты причитающихся таможенных пошлин и налогов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В последнее время участились случаи временного ввоза транспортных средств для личного пользования иностранными гражданами, пребывающими на территорию Казахстана. В основном это граждане Грузии и Азербайджана. После чего транспортное средство передается "во владение" гражданина РК, сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК.

Следует учесть, что временно ввезенные транспортные средства на таможенную территорию Евразийского экономического союза из третьих стран являются иностранными товарами и находятся под таможенным контролем (третьи страны - это страны, не входящие в состав ЕАЭС).

Наблюдается, что после ввоза иностранных транспортных средств для личного пользования иностранные лица, которые завезли свои автотранспортные средства, через определенное время выезжают с территории Казахстана. То есть это дает основание полагать, что данные автотранспортные средства были завезены на территорию ЕАЭС с целью уже передачи казахстанскому лицу. По окончании срока временного ввоза (это 1 год) автомобили должны покинуть территорию ЕАЭС, а при невывозе автомобилей будут приниматься соответствующие меры согласно действующему законодательству ЕАЭС", - рассказали в ведомстве.

Комитетом организованы рейдовые мероприятия совместно с департаментами полиции, и в соответствии с действующим законодательством такие транспортные средства будут задержаны.

По информации КГД, на сегодняшний день на склады временного хранения уже помешены 116 автотранспортных средств. Работа в данном направлении продолжается.

В этой связи КГД МФ РК просит граждан Казахстана при приобретении авто для личного пользования соблюдать законодательство РК. Если вы сомневаетесь в происхождении или законности приобретаемого авто, то узнать, проходили ли таможенную очистку и, соответственно, уплатили ли причитающиеся таможенные пошлины и налоги в Казахстане, можно в органах государственных доходов. Для этого нужно обратиться в КГД (87172 71 77 24) или в департамент государственных доходов по месту жительства, а также позвонив в контакт-центр КГД МФ РК", - добавили в пресс-службе.