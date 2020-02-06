Температура воздуха в Казахстане в ближайшие дни превысит климатическую норму на 8-16 градусов

Нур-Султан. 5 февраля. Kazakhstan Today - В ближайшие дни в Казахстане продолжится повышение температуры воздуха, передает Kazakhstan Today.

С юго-западными тропосферными потоками на Казахстан смещается Черноморский циклон, который принесёт с собой дождь, ледяной дождь, мокрый снег, сильный юго-западный ветер с метелью и значительное потепление. Не только ночью, но и днём температура воздуха предполагается -6+5 градусов. Из-за таких высоких температур и осадков к очень опасным явлениям погоды добавился ещё гололёд и туман", - говорится в прогнозе "Казгидромета" на 6-8 февраля 2020 года.

По данным синоптиков, на юге и юго-востоке с южным циклоном также ожидаются осадки, дождь, мокрый снег, температура воздуха днём повысится до +5+10 градусов, на крайнем юге до +12+18. На всей территории Казахстана в предстоящие трое суток температура воздуха сохранится выше климатической нормы на 8-16 градусов.

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