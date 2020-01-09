Токаев выразил соболезнования в связи авиакатастрофой под Тегераном

Нур-Султан. 8 января. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграммы соболезнования главам ряда государств, граждане которых погибли в результате крушения самолета компании "Международные авиалинии Украины" вблизи аэропорта города Тегерана, передает Kazakhstan Today со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Как сообщалось ранее, лайнер компании "Международные авиалинии Украины" потерпел катастрофу после взлета из аэропорта Тегерана. На борту самолета находилось порядка 180 пассажиров, все они погибли.
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