Токаев выразил соболезнования в связи авиакатастрофой под Тегераном

Нур-Султан. 8 января. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграммы соболезнования главам ряда государств, граждане которых погибли в результате крушения самолета компании "Международные авиалинии Украины" вблизи аэропорта города Тегерана, передает Kazakhstan Today со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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