Участки некоторых дорог в Алматы на выходные будут закрывать для машин

Алматы. 29 мая. Kazakhstan Today - В Алматы на выходные будут закрывать участки дорог для автомобилей и открывать для пешеходов, передает Kazakhstan Today.

Обсудили с экспертами варианты закрытия некоторых улиц для движения автомобилей по выходным. Эти участки будут становиться пешеходными зонами. Какие именно улицы, сообщим позже. Готовьтесь", - написал в Твиттере аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.

Информацию также прокомментировал предприниматель Аскар Байтасов.

Запрет на грузовой транспорт внутри города, перекрытие некоторых участков от автомобилей для пешеходов на выходные, экопосты для контроля выхлопа автомобилей - только часть городских планов на это лето", - написал он.

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