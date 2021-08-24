Ушел из жизни известный писатель, ученый-филолог Султан Оразалин

НУР-СУЛТАН. 23 АВГУСТА - Министр информации и общественного развития Аида Балаева выразила соболезнования в связи с кончиной Султана Оразалина, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Духовный мир нашей страны лишился еще одной выдающейся личности. Скончался известный ученый-филолог, внесший особый вклад в развитие казахского радио и телевидения, Султан Оразалин. Всю свою жизнь он пропагандировал казахскую литературу и культуру, трудился во благо родного языка и национальных интересов, оставил потомкам и подрастающему поколению богатое творческое и научное наследие. Он трудился во благо процветания страны в первые годы Независимости, был членом различных организаций при президенте и правительстве. Его произведения и научные изыскания касательно вопросов отечественной языковой политики, искусства и культуры останутся значимым и великим наследием для подрастающего поколения. Пройденный им путь навсегда останется в памяти народа духовным продолжением его жизни. В связи с кончиной Султана Оразалина выражаю соболезнования его семье, родным и близким", - написала Аида Балаева на своей странице в Facebook .

Султан Оразалин родился в городе Аягузе Семипалатинской области 30 апреля 1941 года. Учился в железнодорожной школе. Окончил филологический факультет Казахского государственного университета имени С. М. Кирова (ныне имени аль-Фараби) с красным дипломом и начал работать в молодежной редакции Казахского радио "Ушкын". Через полгода принят редактором литературного отдела Казахского телевидения. Его статьи и очерки публиковались в семипалатинских газетах "Екпiнды" и республиканской "Лениншiл жас", пишет Kazpravda.kz

С 1964 по 1983 год Султан Оразалы работал в редакции Казахского телевидения. С 1969 года - главный редактор главной редакции литературно-драматических программ Казахского телевидения.

На телевидении с именем Султана Оразалина связано около 300 литературных сценариев, более 20 документальных фильмов, более 40 научных статей - это огромное творческое наследие.

С 1986 года он стал директором издательства "Онер".

После обретения независимости 5 апреля 1993 года вышел указ президента РК "Об образовании комитета по языкам при кабинете министров Республики Казахстан". На должность председателя комитета был назначен Султан Шарипович Оразалин.

Также Султану Оразалину довелось работать председателем Агентства РК по авторским правам, а затем и председателем Комитета по авторским правам Министерства юстиции. В Евразийском национальном университете имени Л. Гумилева открыта и работает аудитория академика Международной академии телевидения и радио Султана Оразалина.

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